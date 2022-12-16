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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Fenerbahçe Beko maçına odaklandı

AA

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Fenerbahçe Beko maçına odaklandı

DENİZLİ (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'in 11. haftasında 18 Aralık Pazar günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in Kulüp Başkanı Veli Deveciler, taraftarlarının da desteğiyle müsabakayı kazanan taraf olmayı hedeflediklerini bildirdi.

Deveciler, yaptığı yazılı açıklamada, Fenerbahçe Beko maçı öncesinde ilk 10 haftada 4 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadıklarını hatırlattı.

Takıma her zaman destek olan taraftara teşekkür eden Deveciler, "Sahada canla başla mücadele eden takımımıza teşekkür ediyorum. Denizli'de basketbol için önemli günlerden birini pazar günü yaşayacağız. Maç biletlerimiz günler öncesinde tükendi." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Beko maçına çok iyi hazırlandıklarını anlatan Deveciler, "Kendimize güveniyoruz. Zor bir maç olacak ama kazanmak için gereken mücadeleyi vereceğiz. Rakibimize ve tüm Türkiye'ye güçlü bir takım olduğumuzu göstereceğiz. Harika seyircimizin nasıl takımla birlikte olduğunu ve kazanmaya olan inancımızı da göstermiş olacağız. Pazar akşamı güzel bir basketbol gecesi olacak. Umarım kazanan taraf biz oluruz."​​​​​​​ görüşlerine yer verdi.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

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