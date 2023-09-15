Denizli'de ayaklarını biçerdövere kaptıran kişi hayatını kaybetti
Denizli'nin Tavas ilçesinde ayçiçeği hasadı yapılan tarlada biçerdövere iki ayağını kaptıran kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Sofular Mahallesi'nde ayçiçeği tarlasında hasat yapıldığı sırada biçerdövere yaklaşan Barış Can Ç. (24) dengesini kaybederek aracın helezon bölümüne ayaklarını kaptırdı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Barış Can Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.