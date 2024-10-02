CHP Buldan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Karaca bıçakla yaralandı

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş bir alanda Karaca (26) ile arkadaşı M.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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