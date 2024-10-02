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        CHP Buldan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Karaca bıçakla yaralandı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Karaca bıçaklı kavgada yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 12:42 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:42
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        CHP Buldan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Karaca bıçakla yaralandı
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Karaca bıçaklı kavgada yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş bir alanda Karaca (26) ile arkadaşı M.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönen tartışmada M.B. yanındaki bıçakla Karaca'yı yaraladı.

        Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Karaca, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gözaltına alınan M.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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