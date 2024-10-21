Denizli'de kazada yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 6 Ekim'deki trafik kazasında yaralanan sürücü kurtarılamadı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 6 Ekim'deki trafik kazasında yaralanan sürücü kurtarılamadı.
Kelekçi Mahallesi'nde otomobilin römorka çarpması sonucu yaralanan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Caner Kef, yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Kef'in cenazesinin bugün Tavas'ın Kalınkoz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
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