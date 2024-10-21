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        Denizli'de kazada yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 6 Ekim'deki trafik kazasında yaralanan sürücü kurtarılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 12:21 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:21
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        Denizli'de kazada yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti
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        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 6 Ekim'deki trafik kazasında yaralanan sürücü kurtarılamadı.

        Kelekçi Mahallesi'nde otomobilin römorka çarpması sonucu yaralanan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Caner Kef, yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kef'in cenazesinin bugün Tavas'ın Kalınkoz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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