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        Denizli merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı

        Denizli merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 30 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:21 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:21
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        Denizli merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı
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        Denizli merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 30 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Kent merkezi ile Aydın ve Ağrı'da belirlenen 30 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı.

        Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 556 gram sentetik uyuşturucu, 863 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı cezaevine gönderildi, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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