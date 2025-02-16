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        Denizli'de ayakları bağlı köpeğin çöpe atıldığı anlar güvenlik kamerasında

        Denizli'nin Çivril ilçesinde, bir kişinin ayakları iple bağlanmış köpeği çöp konteynerine attığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 19:05 Güncelleme: 16.02.2025 - 19:05
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        Denizli'de ayakları bağlı köpeğin çöpe atıldığı anlar güvenlik kamerasında
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde, bir kişinin ayakları iple bağlanmış köpeği çöp konteynerine attığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Stadyum Mahallesi'nde çöp atmaya giden Çetin Orhan, konteynerin içinde ayakları bağlı bir köpek olduğunu fark etti. Köpeği çıkararak evine götüren Orhan, durumu eşi ve annesiyle paylaştı. Aile, köpeği veterinere götürerek sağlık kontrolünden geçirdi.

        Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen aile, bir kişinin omzundaki çöp kovasında köpeği getirip konteynere attığını belirledi.

        Orhan, Çivril Polis Merkezine giderek, köpeği çöpe atan kişi hakkında şikayetçi oldu.

        Orhan'ın eşi Ceren Orhan köpekte bulunan çipin kayıtlı olmadığını belirterek, "Eşim çöp atmaya gittiğinde konteyner içinde ayakları iple bağlı köpeği görmüş. Hemen gelip bize haber verdi. Köpeği alıp veterinere götürdük. Köpeğin sırtında ve boğazında ısırık izleri olduğu tespit edildi. Tedavisi sürüyor, şu an evimizde besliyoruz." diye konuştu.

        Ceren Orhan, olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.

        Güvenlik kamera kayıtlarında, bir kişinin omzunda taşıdığı çöp kovasını konteynere dökerek uzaklaştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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