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        Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 15:27 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:27
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        Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyelerinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkışını organize ettiği belirlenen ve "Emanetçi" olarak adlandırılan örgüt üyesi zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok miktarda dolar ve avro ile dizüstü bilgisayarlar ve dergiler ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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