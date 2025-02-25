Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Denizli'de yakalandı

Bu kapsamda, "tasarlayarak öldürmek" suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirtilen Mısır vatandaşı M.I.A.M'nin (39) kentte olduğu bilgisine ulaşıldı.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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