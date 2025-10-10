Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ahmet Demircan (20) idaresindeki motosiklet, Yatağan Mahallesi Yatağan Baba Caddesi'nde karşı yönden gelen A.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ambulansla Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Demircan, kurtarılamadı.
