        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 17:39 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:39
        Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Ahmet Demircan (20) idaresindeki motosiklet, Yatağan Mahallesi Yatağan Baba Caddesi'nde karşı yönden gelen A.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Demircan, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

