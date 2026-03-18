        Hobi olarak başladığı boksta gözünü Avrupa şampiyonasına dikti

        SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de yaşayan 15 yaşındaki Ceyda Kuru, hobi olarak başlayıp ulusal başarılara uzandığı boksta uluslararası başarı için ter döküyor.

        Giriş: 18.03.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Güngör Aslan Anadolu Lisesi 1. sınıf öğrencisi ve Merkezefendi Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ceyda Kuru, boks yapan ortaokul arkadaşının tavsiyesiyle üç yıl önce boksla tanıştı.

        Kuru, hobi olarak gördüğü sporu kısa sürede sevdi. Antrenörlerin de "yeteneklisin" demesiyle azmi artan Kuru, önce yerel müsabakalarda çeşitli dereceler elde etti.

        Kuru, zamanla ulusal organizasyonlarda ringe çıktı, başarısını orada da gösterip geçen yıl milli formayı giyme gururu yaşadı. Karadağ'da geçen yıl düzenlenen Türkiye'yi temsil eden küçük sporcu, 15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda bronz madalya kazandı.

        Kulübündeki arkadaşları için rol model olan milli boksör, yeni madalyalar için çalışmalarına devam ediyor.

        - "Savunma sanatlarına ilgim vardı"

        Ceyda Kuru, AA muhabirine küçük yaşlardan beri savunma sanatlarına ilgi duyduğunu ama milli sporcu düzeyinde olacağını hayal etmediğini söyledi.

        Boks yapan arkadaşının tavsiyesiyle yöneldiği bu spora başlangıçta hobi gözüyle baktığını anlatan Kuru, "İlerledikçe bu sporun benim için aslında iyi bir kariyer olabileceğini, ülkem için, benim için daha iyi yerlere gelebileceğimi antrenörümle birlikte keşfettik. Bunun üzerine artık bu sporu bir hobi, bir eğlence değil de kariyer olarak görmeye başladım." dedi.

        Kuru, ilk büyük başarıyı 2024'te İzmir'de düzenlenen Üst Minikler İzmir Türkiye Boks Şampiyonası'nda üçüncü olarak elde ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Aslında hedeflediğim basamak orası değildi ama bu vesileyle daha çok çalıştım, daha çok hırs ve azim kazandım. 2025 Bayburt Üst Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 52 kilogramda Türkiye şampiyonu olarak Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandım. Federasyonumuzun bize sunduğu imkanlarla Trabzon, Çanakkale ve Kastamonu'da çalışmalarımızı sürdürdük, en iyi şekilde şampiyonaya hazırlandık. Karadağ Budva'da düzenlenen Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncülüğü elde ettim."

        Kuru, ülkesini uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil ederek Türk bayrağını en üst seviyede dalgalandırmayı hedeflediğini vurgulayarak, bu yıl U17 Türkiye Boks Şampiyonası'na katılıp yeniden şampiyon olmak istediğini belirtti.

        Türkiye şampiyonluğunu elde edip Avrupa şampiyonasına katılmayı arzuladığını kaydeden Kuru, Denizli'ye Avrupa şampiyonluğunda büyük bir başarı elde etmiş olarak dönmeyi hayal ettiğini sözlerine ekledi.​​​​​​​

        Milli takım antrenörü Asiltürk Özuysal da Ceyda'nın antrenmanlarını planlı şekilde sürdürdüklerini anlattı.

        Ceyda'nın disiplinli çalışmasıyla önemli başarılara ulaştığını ifade eden Özuysal, "Hedefimiz olimpiyatlar, dünyalar. Ceyda arkadaşlarına her zaman örnek olarak maçlara hazırlandı. Avrupa şampiyonu olarak ülkemize geri dönmek istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump NATO'ya öfkeli
        Trump NATO'ya öfkeli
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        Çanakkale şehitlerine ağıt
        Çanakkale şehitlerine ağıt
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Lokantada oturuyordu... Silahı çekip öldürdüler!
        Lokantada oturuyordu... Silahı çekip öldürdüler!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?
        "Taraftarla barış sağlandı"
        "Taraftarla barış sağlandı"
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Gençlere büyük haksızlık"
        "Gençlere büyük haksızlık"
        Ukrayna'dan Oscar ödülü aldı
        Ukrayna'dan Oscar ödülü aldı

        Benzer Haberler

        Denizli'de bir kişi eşini bıçakla yaraladı
        Denizli'de bir kişi eşini bıçakla yaraladı
        TÜGVA, Denizli'de "Büyük Aile İftarı" düzenledi
        TÜGVA, Denizli'de "Büyük Aile İftarı" düzenledi
        3 yaşındaki Tuğra, 6'ncı kattan düşüp ağır yaralandı
        3 yaşındaki Tuğra, 6'ncı kattan düşüp ağır yaralandı
        Merkezefendi'de pazar yerleri 19 Mart Arife günü kurulacak
        Merkezefendi'de pazar yerleri 19 Mart Arife günü kurulacak
        Denizli'de 6'ncı kattan düşen çocuk yaralandı
        Denizli'de 6'ncı kattan düşen çocuk yaralandı
        Çameli'de yöresel ekmek satış noktaları hizmete hazırlanıyor
        Çameli'de yöresel ekmek satış noktaları hizmete hazırlanıyor