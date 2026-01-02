Denizli – Konya kaç kilometre? Denizli – Konya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Denizli – Konya arası kaç kilometre?

Denizli ile Konya arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 400 ila 430 kilometre arasında değişiyor. Bu kilometre farkı, sürücülerin kullandığı güzergâhlara ve şehir merkezlerinden çıkış–varış noktalarına göre oluşabiliyor. En sık tercih edilen rotalar genellikle Isparta, Burdur veya Afyonkarahisar üzerinden Konya’ya ulaşan kara yolu hatları oluyor. Güzergâh seçimi, yolculuk süresini ve yakıt tüketimini doğrudan etkiliyor.

Denizli – Konya arası kaç saat sürer?

Özel araçla Denizli’den Konya’ya yapılan yolculuklar, trafik ve yol koşullarına bağlı olarak ortalama 6 ila 7,5 saat sürüyor. Yolun bazı bölümlerinde dağlık ve virajlı kesitlerin bulunması sürüş hızını düşürebilirken, şehir geçişleri ve yol çalışmaları da süreyi uzatabiliyor. Trafiğin sakin olduğu saatlerde ve molasız yapılan yolculuklarda süre biraz daha kısalabiliyor.

Otobüsle Denizli – Konya yolculuğu ne kadar sürer?

Şehirlerarası otobüsle Denizli’den Konya’ya ulaşım süresi genellikle 7,5 ila 9 saat arasında değişiyor. Otobüs firmalarının izlediği güzergâhlar, mola sayıları ve ara duraklar bu sürenin uzamasında etkili oluyor. Bayram ve tatil dönemlerinde artan yolcu yoğunluğu nedeniyle sefer sürelerinde uzamalar yaşanabiliyor.

Denizli – Konya arasında hangi güzergâhlar kullanılıyor? Bu iki şehir arasındaki yolculuklarda en çok tercih edilen güzergâhlardan biri Denizli’den Burdur ve Isparta yönüne ilerleyip ardından Konya’ya ulaşan rota olarak öne çıkıyor. Alternatif olarak Afyonkarahisar üzerinden geçen güzergâhlar da tercih edilebiliyor. Otoyol bağlantılarının sınırlı olması nedeniyle yolculukların büyük bölümü devlet yolları üzerinden gerçekleştiriliyor. Yol koşulları ve mevsimsel etkiler Denizli – Konya yolu, Ege ve İç Anadolu geçiş hattında yer aldığı için farklı coğrafi ve iklim koşullarını bir arada barındırıyor. Kış aylarında özellikle Isparta ve Konya çevresinde kar yağışı, buzlanma ve sis görülebilirken; yaz aylarında uzun mesafe ve yüksek sıcaklık sürücüler için yorucu olabiliyor. Bu nedenle yolculuk öncesinde hava ve yol durumunun kontrol edilmesi büyük önem taşıyor. Yolculuk yapacaklar için önemli bilgiler Uzun sayılabilecek bu yolculuk öncesinde araç bakımının yapılması, lastik, fren ve motor kontrollerinin eksiksiz tamamlanması güvenli sürüş açısından büyük önem taşıyor. Güzergâh boyunca yakıt istasyonları ve dinlenme tesisleri bulunsa da uzun mesafe nedeniyle yakıt ve mola planlamasının önceden yapılması öneriliyor. Tatil dönemlerinde Konya şehir girişlerinde trafik yoğunluğu yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalı.