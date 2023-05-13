28. Dönem Milletvekili Seçimleri için aday listesinin detayları belli oldu. 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimler için geri sayım sürerken Denizli milletvekili adaylarının isimleri gündeme geldi. YSK'ya teslim edilen liste sonrasında hangi illerde kaç adayın gösterildiği ve kimlerin aday olup olmadığı merak konusu oldu. İşte 2023 Denizli milletvekili adayları...

14 Mayıs 2023 Denizli Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

14 Mayıs 2023 Denizli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız