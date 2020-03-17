Çin'de başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak nitelendirilen koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı, Denizli Valiliği'nde alınması planlan tedbirlere ilişkin Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Denizli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Büyüksoy, Denizli Tarım ve Orman İl Müdür Yılmaz Erkaya, PAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çiftçi katıldı. Toplantının ikinci kısmında ise kentteki tüm kamu hastanelerinin başhekimleri ve özel hastanelerin yetkilileri de yer aldı.