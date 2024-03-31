Denizli Belediye başkan adayları kimlerdir? Denizli Belediyesi hangi partide? Denizli Belediye başkanı kimdir? Denizli Belediyesi hangi partide? Denizli Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Denizli Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 13:03 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:03 facebook

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