Denizli Belediye başkan adayları kimlerdir? Denizli Belediyesi hangi partide? Denizli Belediye başkanı kimdir?
Denizli Belediyesi hangi partide? Denizli Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Denizli Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli yerel seçim sonuçları..
Denizli BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli Belediye Başkanlığını 321726 alınan oy ve %50.56 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Osman Zolan kazanmıştır.
Denizli Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 12
Cumhuriyet Halk Partisi 5
Milliyetçi Hareket Partisi 2
Denizli BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİOSMAN ZOLAN - AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU - CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı YASİN ÖZTÜRK - İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUSTAFA ÇAĞLAYAN - MEMLEKET Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET ÇOBANOĞLU - VATAN Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÜNAL ARAS - BĞMSZ Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ALİ KASAP - TKH Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı NAZİF MANAV - YENİDEN REFAH Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı NURİ DALYAN - ZP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET MİRZA - DEVA Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AHMET GEÇİM - DSP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÖZGÜR DAĞ - TKP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İRFAN KORUCU - HAKPAR Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı YAĞMUR YALÇIN - TİP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CEVAHİR KAYAR - DEM Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÖZCAN GÖÇER - EMEP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HÜSNÜ ÇATAL - MP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı KERİM KULALI - DP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı YUNUS AKBAY - HÜDAPAR Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı KAMİL YILMAZ - AB Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SEMA SİLKİN ÜN - Gelecek Partisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SERAP CAN - ABP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı TURGAY URGAN - BTP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SERKAN ERBEĞİ - YTP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
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