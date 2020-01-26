Yukatel Denizlispor Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u evinde ağırladı.
Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Antalyaspor 11 haftadan sonra 3 puan ile tanışmış oldu.
Mücadelenin 26 dakikasında Antalyaspor'un yeni transferi Jahovic takımını 1-0 öne geçirdi.
40. dakikada Paul Mukairu Antalyaspor'u 2-0 öne geçiren golü attı ve ilk yarı bu sonuçla bitti.
İkinci yarıda Gustavo Blanco Leschuk'un golüyle Antalyaspor farkı üçe çıkardı.
Mücadelede başka gol olmayınca Antalyaspor sahada üç puan alan taraf oldu.
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