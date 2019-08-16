Denizlispor, 9 yıl uzak kaldığı Süper Lig'e son şampiyon Galatasaray'ı yenerek başladı! Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in 21 Temmuz 2019'da yaptığı açıklama ise gündeme oturdu!

Fikstür çekilmeden önce ilk maçlarını Galatasaray'la oynayacaklarını dile getiren Çetin, 21 Temmuz'da bu mücadeleyle ilgili konuşmuş ve "Bir ay önce rüyamda Süper Lig'deki ilk karşılaşmayı Galatasaray ile oynadığımızı görmüştüm. Galatasaray ile oynayacağız ve 2-0 galip geleceğiz diye basın toplantısında söylemiştim. Fikstür çekimi yapıldı. İlk maçımızı Galatasaray ile oynayacağız. Galatasaray'ı tutturduk, umarım skoru da tuttururum." demişti.

16 Ağustos'ta Süper Lig'de yeni sezon Denizlispor - Galatasaray maçıyla açılırken ev sahibi ekip sahadan Recep Niyaz ve Rodallega'nın golleriyle 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Denizlispor'un bu galibiyeti sonrasında Ege ekibinin başkanı Ali Çetin'in açıklaması gündeme oturdu!