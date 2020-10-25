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Denizlispor galibiyete inanıyor

Süper Lig´de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği´ni 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetine imza atan Yukatel Denizlispor, yarın evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek

Denizlispor galibiyete inanıyor

Atatürk Stadı´nda Alper Ulusoy´un düdük çalacağı müsabaka saat 20.00´de başlayacak. Ege ekibinde sakatlıkları süren Sakıb, Özgür ve Murawski forma giyemeyecek. Karşılaşmayı localarda 500 TL karşılığında 559 biletli seyirci izleyebilecek.

Teknik direktör Robert Prosinecki, Beşiktaş´la zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi. Gençlerbirliği galibiyetinin takıma moral verdiğini belirten Hırvat teknik adam, "Geçen hafta aldığımız 3 puanın anlam kazanması için Beşiktaş´ı yenmeliyiz. Ben oyuncularıma inanıyorum. Motivasyonumuz ve moralimiz yüksek. Sahamızda elimizden gelen ini mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi. Denizlispor geçen sezon Atatürk Stadı´nda rakibi Beşiktaş´a 5-1 yenilmişti.

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