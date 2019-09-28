Geçen hafta Antalyaspor karşısında coşkulu bir galibiyet alan Kasımpaşa, ligde üç haftadır kazanamayan Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor. Bu mücadele öncesinde Denizlispor'un 8, Kasımpaşa'nın ise 4 puanı bulunuyor.

DENİZLİSPOR - KASIMPAŞA

SAAT: 15.00

HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu

YAYIN: beIN SPORTS 2

STAT: Denizli Atatürk

DENİZLİSPOR: Adam, Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Yücel İldiz

KASIMPAŞA: Fatih, Pavelka, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Aytaç, Khalili, Hajradinovic, İlhan Depe, Mustafa Pektemek, Thiam

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

Süper Lig'deki sezonun ilk galibiyetini geçen hafta Antalyaspor'u 3-0 yenerek alan lacivert-beyazlılar, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda da TFF 2. Lig ekibi Yeni Çorumspor'u eleyerek moral buldu.

Ligde haftaya 4 puanla 16. sırada giren lacivert-beyazlılar, deplasmanda ise 6 ayı aşkın süredir galibiyet alamıyor. Ligdeki son dış saha galibiyetini 16 Mart'ta Akhisarspor karşısında 3-2'lik skorla alan Kasımpaşa, daha sonra deplasmanda oynadığı 6 maçtan da puan alamadı.

DENİZLİSPOR DÜŞÜŞTE

Teknik direktör Yücel İldiz yönetimindeki Yukatel Denizlispor ise sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son 3 lig maçında galip gelemedi. Ege temsilcisi haftaya 8 puanla 5. sırada girdi.

İki takım Süper Lig'de 9 yılı aşkın bir süre sonra birbirlerine rakip olacak. Son olarak 2009-2010 sezonunda karşılaşan iki ekibin 28 Mart 2010'daki son maçında 3-3'lük beraberlikle taraflar sahadan ayrılmıştı.