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        Haberler Spor Basketbol NBA Denver Nuggets ve Indiana Pacers, NBA konferans yarı final serisinde ilk galibiyetini aldı - Basketbol Haberleri

        Denver Nuggets ve Indiana Pacers, NBA konferans yarı final serisinde ilk galibiyetini aldı

        NBA konferans yarı finalinde Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves'u 117-90 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi. Nikola Jokic'in etkileyici performansıyla Nuggets galibiyeti sağladı. Diğer yarı finalde ise Indiana Pacers, Tyrese Haliburton'ın liderliğinde New York Knicks'i 111-106 yenerek seride durumu 2-1 yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 13:25 Güncelleme: 11.05.2024 - 13:25
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        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finalinde Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves'u 117-90, Indiana Pacers ise New York Knicks'i 111-106 yenerek geride oldukları seride durumu 2-1 yaptı.

        NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Nuggets, Nikola Jokic'in 24 sayı, 14 ribaunt, 9 asist, 3 top çalma, 3 blokla yıldızlaştığı Batı Konferansı yarı final serisinin üçüncü maçında Timberwolves'u 27 sayı farkla mağlup etti.

        İlk iki maçı evinde kaybeden konuk takım Nuggets'ta Jamal Murray 24 sayı, 4 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ve Michael Porter Jr 21 sayı, 4 ribauntla oynadı.

        Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Karl-Anthony Towns'ın 14 sayı, 5 ribauntluk katkısı mağlubiyeti engelleyemedi.

        PACERS EVİNDE KAZANDI

        Indiana Pacers, iki yenilgiyle başladığı Doğu Konferansı yarı final serisinin üçüncü maçında New York Knicks'i Tyrese Haliburton'ın 35 sayı, 4 ribaunt, 7 asistlik performansıyla yendi.

        Ev sahibi Pacers'ta Pascal Siakam 26 sayı, 7 ribaunt ve Myles Turner 21 sayı, 10 ribaunt üretti.

        Knicks'te Donte DiVincenzo'nun 35 ve Jalen Brunson'ın 26 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

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