Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Denys Boyko'dan Şenol Güneş itirafı! - Beşiktaş Haberleri

        Denys Boyko'dan Şenol Güneş itirafı!

        2015'te UEFA Kupası'nda finale çıkan Dnipro'nun kalecisi olarak Beşiktaş'a gelen Ukraynalı Denys Boyko, yıllar sonra çarpıcı itiraflarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 12:09 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyko'dan Şenol Güneş itirafı!
        ABONE OL

        Şimdi 37 yaşında olan deneyimli isim, Sportua'ya verdiği röportajda Şenol Güneş'in kendisini umursamadığını söyledi.

        İşte Boyko'nun sözleri:

        Beşiktaş'a transferim bizzat Başkan'ın inisiyatifiyle gerçekleşti. Şenol Güneş beni hiç umursamıyordu. Beşiktaş'ın maçı varken hoca ile görüşmek istemiştim ama sözleşme imzalamam yönünde baskı yapıldı. Güneş, takımı hazırladığını ve yeni oyuncularla görüşmeye vakitlerinin olmadığını söyledi.

        "BASKIYI KALDIRAMADIM"

        Kaleci Tolga Zengin o dönem Beşiktaş kaptanıydı, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'le de aynı şehirdendiler ve çok iyi arkadaştılar. Tek sebep bu değil, baskıyı kaldıramadım. 3.5 yıl Ukrayna yılın kalecisi, milli takım oyuncusu ve UEFA madalyam ile geldim. Oynarım diye düşündüm ama yedektim. Takım birinciyken hoca kaleci değiştirmedi. Psikolojik olarak gelişime hazır değildim. Çünkü baskıyla başa çıkmama yardımcı olacak kimse yoktu etrafımda. Beşiktaş'ta elime şans geçtiğinde değerlendiremedim çünkü zihinsel olarak henüz hazır değildim. İlk maçımda da kafam yarıldı ve 13 dikiş atıldı.

        "ŞENOL GÜNEŞ BENİ HİÇ DİNLEMEDİ"

        Şenol Güneş ile birkaç kez konuşmamız oldu. Neden yanına gittiğimi anlamayarak bana şaşkınlıkla baktı. Çünkü bunun kendi kararı olduğunu ve meselenin de bu olduğunu söyledi. Beni hiç anlamadı, dinlemedi. Artık onunla konuşmaya gerek yoktu. Tolga'dan sonra takıma Fabri de dahil edildi. Anladım ki bana hiç güvenmiyorlar. Şampiyonluk yaşandı ama benim hayallerim suya düştü. Sözleşmem büyük olmasına ve şampiyonluğa rağmen menajerime hemen ayrılmak istediğimi söyledim.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Trump'tan "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi
        Trump'tan "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Trafik neden bazı ülkelerde ters yönde akar?
        Trafik neden bazı ülkelerde ters yönde akar?
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Dominik'te çatı çökmüştü! Can kaybı yükseliyor
        Dominik'te çatı çökmüştü! Can kaybı yükseliyor
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?