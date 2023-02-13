Deprem anında kuvözleri tutan Gazel hemşire konuştu!

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DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli hemşireler Devlet Nizam ile Gazel Çalışkan, deprem sırasında dışarı çıkmayıp, kuvözdeki bebekleri korumaya çalıştı.

7 BEBEK ÜNİTEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU Devlet Nizam. DHA'da yer alan habere göre bu anlar ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem sırasında ünitede 7 bebek olduğunu belirten Gazel Çalışkan, diğer arkadaş ile birlikte nöbette olduğunu söyledi.

"SADECE KUVÖZLERİ TUTMAYA ÇALIŞTIK" İlk başta ne olduğunu fark etmediğini, sarsıntının artmasıyla deprem olduğunu anladığını belirten Gazel Çalışkan, "Arkadaşım izole odadaydı, seslendim. Sarsıntıdan dolayı içeri giremiyorduk. Girince ne yapacağımızı şaşırdık, içeride yeni doğan bebeklerimiz vardı. Sadece kuvözleri tutmaya çalıştık.

"O ANA DAİR BİR ŞEY HATIRLAMIYORUZ" Gazel Çalışkan. Kuvözler devrilmesin ya da tavandan üzerlerine bir şey düşmesin, istedik. O ana dair çok şey hatırlamıyoruz. Görüntüleri izlediğimizde ne olduğunu fark ettik. O sırada 7 bebeğimiz buradaydı. Hiçbirinin oksijen ihtiyacı yoktu. Taburcusunu planladığımız bebeklerdi. O yüzden tahliye edip, buradan çıkarmamız bizim için kolay oldu.