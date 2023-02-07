Kızılay ve AFAD deprem yardımı bağışı IBAN ve SMS bilgileri

Kızılay ve AFAD yardım bağışı hesap IBANn numaraları ve SMS bilgileri, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından gündeme geldi. Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken afetzedelere yardım etmek isteyenler Kızılay ve AFAD deprem yardımı bağışı IBAN ve SMS bilgilerini araştırıyor. İşte, Kızılay ve AFAD deprem yardımı bağışı hesap numaraları SMS bilgileri...