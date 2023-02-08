Kahramanmaraş meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık büyüklüğünde depremin ardından Kızılay ve AFAD yardım bağışı hesap numaralar ve SMS bilgisi pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Depremin etkilediği 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Türkiye genelinde afedzedelere yardım ulaştırmak isteyen vatadandaşlar adına Kızılay ve AFAD deprem yardımı bağışı IBAN ve SMS bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...