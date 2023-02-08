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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem bağışı nereye, nasıl yapılır? AFAD deprem yardımı IBAN ve SMS bilgisi

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen deprem pek çok çevre il ve ilçeden hissedildi. Depremin verdiği yaraları sarmak adına Türkiye genelinde binlerce kişi, depremden etkilenen depremzedelere bağış yapmak ve yardım toplamak için hangi kurum ve kuruluşlar aracalığı ile yardım yapacağını araştırıyor. İşte Kızılay ve AFAD deprem yardımı bağışı IBAN ve SMS bilgileri...

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  • Deprem bağışı nereye ve nasıl yapılır? AFAD ve Kızılay deprem yardımı IBAN ve SMS bilgisi

    Kahramanmaraş meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık büyüklüğünde depremin ardından Kızılay ve AFAD yardım bağışı hesap numaralar ve SMS bilgisi pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Depremin etkilediği 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Türkiye genelinde afedzedelere yardım ulaştırmak isteyen vatadandaşlar adına Kızılay ve AFAD deprem yardımı bağışı IBAN ve SMS bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...
  • Deprem bağışı nereye ve nasıl yapılır? AFAD ve Kızılay deprem yardımı IBAN ve SMS bilgisi

    SMS İLE AFAD DEPREM YARDIMI NASIL YAPILIR?

    Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebilecek (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir) ya da aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir.

    Not :"EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir."

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
  • Deprem bağışı nereye ve nasıl yapılır? AFAD ve Kızılay deprem yardımı IBAN ve SMS bilgisi

    T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

    ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

    TL : TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04

    USD : TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05

    EURO : TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06

    Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

    TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O

    KIZILAY TİCARİ ŞUBE

    TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99

    USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88

    EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92

    Banka Swift Kod No : TVBATR2A

    TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş

    BAKANLIKLAR ŞUBESİ

    TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

    USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

    EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

     

    Banka Swift Kod No : TRHBTR2A
  • Deprem bağışı nereye ve nasıl yapılır? AFAD ve Kızılay deprem yardımı IBAN ve SMS bilgisi

    KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 

    BALGAT ŞUBESİ

    TL : TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09 

    USD : TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17

    EURO : TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18

    Banka Swift Kod No : KTEFTRIS

    ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

    KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ

    TL : TR70 0020 9000 0041 2303 0000 10

    USD : TR43 0020 9000 0041 2303 0000 11

    EURO : TR16 0020 9000 0041 2303 0000 12

    Banka Swift Kod No : ZKBATRIS

    VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

    KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ

    TL : TR25 0021 0000 0001 6349 0000 06

    USD : TR57 0021 0000 0001 6349 0001 09

    EURO : TR30 0021 0000 0001 6349 0001 10

    Banka Swift Kod No : VAKFTRIS

    ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

    BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ

    TL : TR02 0020 3000 0779 2009 0000 10

    USD : TR72 0020 3000 0779 2009 0000 11

    EURO : TR45 0020 3000 0779 2009 0000 12

    Banka Swift Kod No : BTFHTRIS
  • Deprem bağışı nereye ve nasıl yapılır? AFAD ve Kızılay deprem yardımı IBAN ve SMS bilgisi

    TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş

    ANKARA ŞUBESİ

    TL : TR80 0021 1000 0005 1027 4000 11

    USD : TR31 0021 1000 0005 1027 4001 17

    EURO : TR04 0021 1000 0005 1027 4001 18

    Banka Swift Kod No : EMLATRIS

    DENİZBANK A.Ş.

    BAŞKENT TİCARİ MERKEZ ve KAMU FİNANSMANI ŞUBESİ

    TL : TR84 0013 4000 0155 9775 9000 11

    USD : TR14 0013 4000 0155 9775 9000 10

    EURO : TR57 0013 4000 0155 9775 9000 12

    Banka Swift Kod No : DENITRIS

    TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

    BAŞKENT ŞUBESİ

    TL : TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45

    USD : TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71

    EURO : TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85

     

    Banka Swift Kod No : ISBKTRIS
  • Deprem bağışı nereye ve nasıl yapılır? AFAD ve Kızılay deprem yardımı IBAN ve SMS bilgisi

    ŞEKERBANK T.A.Ş.

    ANKARA ŞUBESİ

    TL : TR18 0005 9000 6013 0006 0089 34

    USD : TR88 0005 9000 6013 0006 0089 35

    EURO : TR61 0005 9000 6013 0006 0089 36

    Banka Swift Kod No : SEKETR2A

    TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

    ÇANKAYA ANKARA ŞUBESİ

    TL : TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66

    USD : TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94

    EURO : TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04

    Banka Swift Kod No : TEBUTRIS

    QNB FİNANSBANK A.Ş.

    ÜMİTKÖY ŞUBESİ

    TL : TR03 0011 1000 0000 0091 7684 68

    USD : TR48 0011 1000 0000 0091 7685 31

    EURO : TR32 0011 1000 0000 0091 7686 25

    Banka Swift Kod No : FNNBTRIS

    AKBANK T.A.Ş.

    BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ

    TL : TR83 0004 6008 3288 8000 1486 21

    USD : TR07 0004 6008 3200 1000 1486 22

    EURO : TR54 0004 6008 3203 6000 1486 23

    Banka Swift Kod No : AKBKTRIS

    PTTBANK DEPREM POSTA ÇEKİ HESABI

    1866
  • Deprem bağışı nereye ve nasıl yapılır? AFAD ve Kızılay deprem yardımı IBAN ve SMS bilgisi

    KIZILAY YARDIM IBAN NUMARASI

    Türk Kızılay internet sitesi üzerinden Kredi Kartı/Banka Kartı kullanarak elektronik işlemle,

    Bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış tahsilât sistemi ve bağış hesaplarından (Banka Hesap Numaraları),

    Yurt içi Havale ve EFT yoluyla bağış yapmak için Ziraat Bankası TL hesap bilgileri;

    IBAN: TR 4800 0100 2110 0000 2868 5254 - SWIFT: TCZBTR2A

    * Yurt dışından bağış yapmak için Ziraat Bankası Frankfurt hesap bilgileri;

    IBAN: DE26 5122 0700 1080 0000 01

    KONTO NO: 1080000001

    BLZ: 512 20 700 - SWIFT: TCZBDEFF

    168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından,

    Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından,

    Kızılay Mobil Uygulaması ile, İndirmek İçin: App Store - Google Play

    Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağış yapabilirsiniz.

    KIZILAY YARDIMI İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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