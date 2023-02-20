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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Deprem bölgelerinde hangi ile, kaç konut yapılacak?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi 11 ilde etkili olurken, binlerce bina kullanılamaz hale geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada deprem bölgelerinde inşa edilecek yeni konutları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, binalarda güçlendirme olmayacağını belirtirken, yeni konutlar yapılacağını vurguladı. İşte deprem bölgelerinde hangi ile kaç konut yapılacak sorusunun yanıtı.

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  • Deprem bölgelerinde hangi ile, kaç konut yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık deprem felaketinden etkilenen 11 ilde sıfırdan inşa edilecek konut sayılarını duyurdu. Hangi şehirlere kaç, konut yapılacağı soruları gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Deprem bölgelerinde hangi ile kaç konut yapılacak?" İşte deprem bögesinde yapılması planlanan il il konut sayısı ve yapılacak olan şehirler listesi...
  • Deprem bölgelerinde hangi ile, kaç konut yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar!

    DEPREM BÖLGESİNDE NEREYE KAÇ, KAÇ KONUT YAPILACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada inşa edilecek yeni konutlara değindi. İşte o konuşmadan satır başları:

     
  • Deprem bölgelerinde hangi ile, kaç konut yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar!

    "GÜÇLENDİRME OLMAYACAK HEPSİ SIFIRDAN YAPILACAK"

    Güçlendirme diye bir mantıkla asla bu bölgede inşa ve ihya çalışmaları yapmayacağız. Hepsi sıfırdan zemin artı üç, bilemediniz 4 bu şekilde inşaatlarımızı yapacağız.

    Mart ayında Hatay'da 40 bin 426, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 18 bin 544, Malatya'da 44 bin 770, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Şanlıurfa'da 3 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500, Kilis'te ise 250 konutun inşasına başlanacak.

     
  • Deprem bölgelerinde hangi ile, kaç konut yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar!

    Ülkemizde tüm üniversitelerden hocalarımızla, deprem uzmanlarıyla yoğun istişare halinde çalışıyor, buradan çıkacak sonuca göre hareket ediyoruz.

    Gereken tüm yapı malzemelerinin kaliteli ve hızlı şekilde tedarikiyle ilgili fayda maliyet analizi ile planlamaları sürüyor.

     
  • Deprem bölgelerinde hangi ile, kaç konut yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar!

    Ülkemizin önde gelen tüm mimarlık, mühendislik ofislerini, proje bürolarını, şehir plancılarını harekete geçirdik. Yerleşimi ovalardan dağlara doğru kaldırarak zemin sıvılaşmanın yer aldığı felaketlerden uzak tutmak istiyoruz.

     
  • Deprem bölgelerinde hangi ile, kaç konut yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar!

    "YENİ KONUTLARI ZEMİN YAPISINA BAKARAK YAPACAĞIZ"

    Hasar tespit, enkaz kaldırma, yer belirleme işlemleri bittikçe her ilimizde konut sayıları artacaktır. Tüm konut alanlarını yeni bir şehir planı çerçevesinde zemin kalitesine, fay hattına olan mesafesine bakarak tarihi dokusuna uygun şekilde hazırlıyoruz. Konutların hiçbir zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek." ifadelerini kullandı.
  • Deprem bölgelerinde hangi ile, kaç konut yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar!

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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