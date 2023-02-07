Deprem sonrası kapalı olan yollar haritası, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki depremin ardından gündeme geldi. Birçok şehirde hissedilen deprem büyük hasarlara neden olurken yollar da depremde dolayı zarar gördü. Çatlama ve hasar oluşan yollar trafiğe kapatıldı. İşte, Deprem sonrası Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman trafiğe kapanan yolları ve alternatif güzergahlar....