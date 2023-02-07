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KGM kapalı yollar haritası: Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman'da hangi yollar kapalı?

Deprem sonrası kapanan yollar listesi ve alternatif güzergahlar Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından açıklanıyor. Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde de hissedilen Kahramanmaraş depreminin ardından hasar alan yollar trafiğe kapatıldı. İşte, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman kapalı olan yollar listesi...

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  • DEPREM BÖLGESİ YOL DURUMU 7 ŞUBAT 2023: Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman'da hangi yollar kapalı?

    Deprem sonrası kapalı olan yollar haritası, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki depremin ardından gündeme geldi. Birçok şehirde hissedilen deprem büyük hasarlara neden olurken yollar da depremde dolayı zarar gördü. Çatlama ve hasar oluşan yollar trafiğe kapatıldı. İşte, Deprem sonrası Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman trafiğe kapanan yolları ve alternatif güzergahlar....
  • DEPREM BÖLGESİ YOL DURUMU 7 ŞUBAT 2023: Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman'da hangi yollar kapalı?

    DEPREM NEDENİYLE HANGİ YOLLAR KAPALI?

    Bahçe-Gaziantep istikameti, 052-13-01 (Şehitler Viyadüğü) no'lu yol (Yolda olu oluşan çökmeler nedeniyle) araç trafiğine tamam kapatıldı.

    Malatya-Gölbaşı-5. bölge hudud, yoldaki çökmeler nedeniyle araş trafiğine kapatıldı.

    Malatya-Yazıhan, depremde köprü derzinin açılması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ancak trafik yeniden çift yönlü olarak sağlanıyor.
  • DEPREM BÖLGESİ YOL DURUMU 7 ŞUBAT 2023: Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman'da hangi yollar kapalı?

    Adıyaman-Çelikhan, deprem nedeniyle Bulam 3 köprüsü yıkıldığı için kapalı.

    Çelikhan-Sürgü, deprem sebebiyle Balıkburnu köprüsü yıkıldı.

    Hatay-Reyhanlı, 420-02 K.K no'lu yol (yolda oluşan çökmeler nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

    Göksun-Kahramanmaraş Devlet Yolu'nda ise ulaşım eski devlet yolundan sağlanmaktadır.

    KAPALI YOLLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • DEPREM BÖLGESİ YOL DURUMU 7 ŞUBAT 2023: Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman'da hangi yollar kapalı?

    KGM KAPANAN YOLLAR HARİTASI

    Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem nedeniyle kapanan yollar listesini yayınlıyor.

    KGM GÜNCEL HARİTA İÇİN TIKLAYINIZ
  • DEPREM BÖLGESİ YOL DURUMU 7 ŞUBAT 2023: Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman'da hangi yollar kapalı?

    7 ŞUBAT SALI AFET BÖLGESİ TRAFİĞE KAPALI OLAN YOLLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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