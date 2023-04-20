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Bir anda oluştu! Deprem bölgesinde endişelendiren görüntü

Deprem felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta endişelendiren bir olay yaşandı. Kentin Nurhak ilçesindeki bir tarım arazisinde obruk oluştu. 4 metre genişliğindeki obruk drone ile de görüntülendi

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AA

  • Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, Nurhak ilçesindeki tarım arazisinde obruk oluşturdu.
  • Deprem bölgesinde endişelendiren görüntü!

    AA'da yer alan habere göre depremlerde, ilçenin kırsal kesimindeki Tatlar Mahallesi'ndeki 850 haneden 307'si yıkıldı. Can kaybının yaşanmadığı mahallede, dağdan kopan kaya parçaları da bir eve hasar verdi ve yola yuvarlandı.
  • Deprem bölgesinde endişelendiren görüntü!

    Büyüklüğü ve çevreye verdiği hasarları gün geçtikçe daha da ortaya çıkan depremin, mahallede yerleşim yerine yakın tarım arazisinde de obruk oluşturduğu görüldü.
  • Deprem bölgesinde endişelendiren görüntü!

    Yaklaşık 4 metre genişliğindeki obruk, AA ekibi tarafından drone ile görüntülendi. Mahalle Muhtarı Kamil Gülle, AA muhabirine, ilk depremin ardından ailesiyle dışarıya çıktığını ve Nurhak Kaymakamı Sercan Yıldız'a bilgi verdiğini anlattı.
  • Deprem bölgesinde endişelendiren görüntü!

    Kaymakam Yıldız'ın talimatıyla camiden mahalle sakinlerinin evlerine girmemeleri konusunda anons yaptırdığını belirten Gülle, "Vatandaşlar da bu talimata uyarak araçlarında ve güvenli yerlerde kaldı. İkinci depremle mahallede bulunan 850 binadan 307'si yıkıldı. Çok şükür uyarılar sayesinde can kaybımız olmadı." dedi.
  • Deprem bölgesinde endişelendiren görüntü!

    Gülle, mahalledeki üç camiden ikisinin de ağır hasar aldığını ifade etti.

    Fay hattının bölgede çok büyük etkileri olduğunu, dağlardan kayaların koptuğunu belirten Gülle, "Depremden sonra burada büyük bir obruk oluştu. Burası 15 metreydi. Yağmur yağışı nedeniyle toprak dolunca biraz daha derinlik azaldı. Burada ilk defa böyle bir obruk oluştu. Daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadık. Henüz inceleme de yapılmadı. Bölgede başka bir obruk daha oluşmuş. Şu an Nurhak genelinde depremin ardından iki obruk oluştu." diye konuştu.
  • Deprem bölgesinde endişelendiren görüntü!

    Yaşadıklarının anlatmayla bitmeyeceğini ifade eden Gülle, depremin yarattığı korkuyu dile getirmekte güçlük çektiklerini kaydetti.
  • Deprem bölgesinde endişelendiren görüntü!

    Gülle, obruk oluşan yerin tarım arazisi olduğunu, sahibinin inceleme yapılmasının ardından güvenli hale gelince tarlasını ekip biçeceğini söyledi.
  • Deprem bölgesinde endişelendiren görüntü!
  • Deprem bölgesinde endişelendiren görüntü!
  • Deprem bölgesinde endişelendiren görüntü!
  • Deprem bölgesinde endişelendiren görüntü!
  • Deprem bölgesinde endişelendiren görüntü!
  • Deprem bölgesinde endişelendiren görüntü!
  • Deprem bölgesinde endişelendiren görüntü!
  • Deprem bölgesinde endişelendiren görüntü!
  • Deprem bölgesinde endişelendiren görüntü!

 

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