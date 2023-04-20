Deprem bölgesinde endişelendiren görüntü!

Gülle, mahalledeki üç camiden ikisinin de ağır hasar aldığını ifade etti.

Fay hattının bölgede çok büyük etkileri olduğunu, dağlardan kayaların koptuğunu belirten Gülle, "Depremden sonra burada büyük bir obruk oluştu. Burası 15 metreydi. Yağmur yağışı nedeniyle toprak dolunca biraz daha derinlik azaldı. Burada ilk defa böyle bir obruk oluştu. Daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadık. Henüz inceleme de yapılmadı. Bölgede başka bir obruk daha oluşmuş. Şu an Nurhak genelinde depremin ardından iki obruk oluştu." diye konuştu.