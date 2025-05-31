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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Deprem bölgesindeki iller için mücbir sebep hali 30 Kasım'a kadar uzatıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Deprem bölgesindeki iller için mücbir sebep hali 30 Kasım'a kadar uzatıldı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bugün itibarıyla sona ermesi beklenen mücbir sebep halinin, 30 Kasım 2025'e kadar uzatıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 11:47 Güncelleme: 31.05.2025 - 11:47
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        Deprem bölgesinde mücbir sebep hali uzatıldı
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        Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmaya, deprem bölgesindeki illerin çalışma hayatını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

        Depremden zarar gören vatandaşların her zaman yanında olduklarını kaydeden Işıkhan, "Bakanlığımız ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızca gerekli olan tüm düzenlemeler deprem bölgesindeki sigortalılarımız ve işverenlerimiz için ivedilikle hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla sona eren mücbir sebep hali 30 Kasım 2025 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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        Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, deprem felaketinin meydana geldiği tarihte söz konusu il ve ilçelerde faaliyet gösteren ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen kriterlere sahip mükelleflerden 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran iş yerlerinin, 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, mücbir sebep sona erme tarihine kadar vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi ve belgenin 15 Aralık 2025 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi halinde söz konusu bilgi ve belgeler, yasal süresi içinde verilmiş sayılacak.

        2023, 2024 yıllarına ve 2025 yılı Ocak ila Ekim aylarına ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin/Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin 2 Şubat 2026 tarihine kadar Kuruma verilmesi halinde söz konusu beyannameler/belgeler yasal süresi içinde verilmiş kabul edilecek.

        6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları 31 Aralık 2025 tarihine kadar; 2023, 2024 yıllarına ve 2025 Ocak ila Ekim aylarına ait prim borçları ise gecikme cezası ve zammı uygulanmaksızın 31 Temmuz 2026 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelendi.

        Ödeme vadesi geçmiş borçların çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin 6 Şubat 2023 ila 30 Kasım 2025 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31 Aralık 2025 tarihine kadar ödeyebilmelerine imkan sağlandı.

        İşverenlerin 6 Şubat 2023'ten önce ödeme süresi dolmuş borçları için 31 Aralık 2025'e (bu tarih dahil), 6 Şubat 2023 ve sonrası erteleme kapsamına alınan borçları için 31 Temmuz 2026'ya kadar (bu tarih dahil) başvuru yapması ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen diğer şartları sağlaması kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitle ödeme imkanı getirildi.

        Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki sigortalıların borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlarının son ödeme tarihleri, kontrol muayene tarihleri yeni mücbir sebep tarihine göre uygulamalardan sorunsuz şekilde yararlanmaları için güncellendi.

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