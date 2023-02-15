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Deprem bölgesine 1.9 milyon dolarlık yardım

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, deprem bölgesine 1.9 milyon dolarlık yardım bütçesi ayrıldığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, "Barınma konusunda destek sağlamak üzere, prefabrik ev ve yaşam alanları oluşturacağımız projemize Toyota Japonya, Toyota Avrupa, Toyota Finansal Hizmetler 750 bin dolar katkıda bulundular. Buna ilave olarak Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. olarak çalışanlarımızın da katılımları ile birlikte biz de 1 milyon 150 milyon dolar sağlayarak, toplam 1.9 milyon dolar değerindeki tutarı depremzedeler için kullanmaya başlayacağız" denildi

Deprem bölgesine 1.9 milyon dolarlık yardım
HABERTURK.COM

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, depremin ilk gününden itibaren ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile yakın iş birliği içerisinde bölgedeki acil ihtiyaçları karşılamak için çalıştığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, arama kurtarma operasyonlarında görev almak üzere 51 kişiden oluşan afet müdahale ekibinin görevlendirildiği, ekibin Hatay’da 19 kişiyi hayata döndürmeyi başardığı kaydedildi.

Ayrıca, bölgeye gönderilen araçlarla depremzedelerin Sakarya’daki fabrikada bulunan misafirhaneye transfer edildiği de aktarıldı.

Adıyaman ve Elbistan’a 5 tır yardım malzemesi ulaştırıldığının belirtildiği açıklamada, "Barınma konusunda destek sağlamak üzere, prefabrik ev ve yaşam alanları oluşturacağımız projemize Toyota Japonya, Toyota Avrupa, Toyota Finansal Hizmetler 750 bin dolar katkıda bulundular. Buna ilave olarak Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. olarak çalışanlarımızın da katılımları ile birlikte biz de 1 milyon 150 milyon dolar sağlayarak, toplam 1.9 milyon dolar değerindeki tutarı depremzedeler için kullanmaya başlayacağız" denildi.

TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.'DEN 20 MİLYON TL BAĞIŞ

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. ve Lexus Türkiye de, depremin ardından bayileri, çalışanları ve iş ortakları ile birlikte bir yardım kampanyası başlatmış, kampanyada 20 milyon TL toplandığını açıklamıştı.

Söz konusu tutar ile Ahbap Derneği'nin başlattığı Konteyner-Ev Projesi'ne dahil olan şirket, bu sayede 500’e yakın konteynerin ihtiyaç sahiplerine teslim edileceğini bildirmişti.

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