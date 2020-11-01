Bir acil durum sonrasında görevlilerin herkese anında ulaşması mümkün olmayabilir. Yardım almanız saatler belki de günler sürebileceğinden kendi kendinize hayatta kalmanız gerekebilir. Bu yüzden de çantanızda en az 72 saat hayatta kalmanızı sağlayacak miktarda gıda, su ve diğer ihtiyaçlarınızı karşılayacak malzeme bulunmalıdır. Engelli bireylerin özel ihtiyaçlarıyla alakalı çantanızın içine eklemeniz gerekenleri de unutmamalısınız.

Hazırlayacağınız çanta ile ilgili en önemli detaylardan biri de her an taşınabilir olması ve olası tahliye durumlarında kullanabilmeniz için ulaşılması en kolay yerde saklamanız yararınıza olacaktır.

DEPREM ÇANTASI İÇİNDE BULUNMASI GEREKENLER LİSTESİ

Bir kişiye üç gün yetecek kadar su (Evdeki her birey düşünülerek yeterli içme suyu alınmalıdır)

Bir kişiye üç gün yetecek miktarda bozulmaya dayanıklı gıda (Evdeki her birey düşünülerek yeterli gıda alınmalıdır)

Pilli radyo

El feneri

Ekstra pil

İlk yardım çantası

Yardım çağırmak için düdük

Mevsime uygun temiz giysi

Konserve açacağı da içeren çok amaçlı çakı

Çöp poşeti

Önemli evraklar (nüfus cüzdanı, ehliyet, tapu, sigorta, ruhsat belgeleri vb.)

Kişisel hijyen malzemeleri (diş fırçası ve macunu, sabun, ıslak mendil)

Düzenli kullanılan ilaçlar

Battaniye, uyku tulumu

KAYNAK: AFAD