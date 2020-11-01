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Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası malzemeleri listesi...

Deprem sonrası ilk 72 saat çok önemlidir. Yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Peki deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası hazırlama nasıl yapılır ve bulunması gerekenler nelerdir? İşte AFAD tarafından önerilen deprem çantası malzemeleri

Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası malzemeleri listesi...

Bir acil durum sonrasında görevlilerin herkese anında ulaşması mümkün olmayabilir. Yardım almanız saatler belki de günler sürebileceğinden kendi kendinize hayatta kalmanız gerekebilir. Bu yüzden de çantanızda en az 72 saat hayatta kalmanızı sağlayacak miktarda gıda, su ve diğer ihtiyaçlarınızı karşılayacak malzeme bulunmalıdır. Engelli bireylerin özel ihtiyaçlarıyla alakalı çantanızın içine eklemeniz gerekenleri de unutmamalısınız.

Hazırlayacağınız çanta ile ilgili en önemli detaylardan biri de her an taşınabilir olması ve olası tahliye durumlarında kullanabilmeniz için ulaşılması en kolay yerde saklamanız yararınıza olacaktır.

DEPREM ÇANTASI İÇİNDE BULUNMASI GEREKENLER LİSTESİ

  • Bir kişiye üç gün yetecek kadar su (Evdeki her birey düşünülerek yeterli içme suyu alınmalıdır)
  • Bir kişiye üç gün yetecek miktarda bozulmaya dayanıklı gıda (Evdeki her birey düşünülerek yeterli gıda alınmalıdır)
  • Pilli radyo
  • El feneri
  • Ekstra pil
  • İlk yardım çantası
  • Yardım çağırmak için düdük
  • Mevsime uygun temiz giysi
  • Konserve açacağı da içeren çok amaçlı çakı
  • Çöp poşeti
  • Önemli evraklar (nüfus cüzdanı, ehliyet, tapu, sigorta, ruhsat belgeleri vb.)
  • Kişisel hijyen malzemeleri (diş fırçası ve macunu, sabun, ıslak mendil)
  • Düzenli kullanılan ilaçlar
  • Battaniye, uyku tulumu

KAYNAK: AFAD

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