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Deprem gönüllülerini İskenderun'a götürecek tren Söğütlüçeşme'den yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) organizasyonu ile deprem gönüllülerini İskenderun'a götürecek olan tren Söğütlüçeşme'den saat 01.00'de yola çıktı

Deprem gönüllülerini İskenderun'a götürecek tren Söğütlüçeşme'den yola çıktı
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AA

AA muhabirine açıklamalarda bulunan TCDD 1. Bölge Trafik Müdür Yardımcısı Cengiz Nama, depremin olduğu günden itibaren TCDD olarak hem yük hem yolcu trenleriyle ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Deprem alanına gidecek olan malzeme trenlerinin dün ve bugün yola çıktığını aktaran Nama, "Bugün saat 01.00, sabah 08.00 ve öğlen 14.00'te 3 hızlı tren Konya'ya gidecek. İskenderun ve Hatay'da görev alacak olan AFAD gönüllüleri Konya'da diğer yolcu trenlerine aktarılarak İskenderun'a ulaşacaklar. Aynı zamanda karşı taraftan depremzedeler yarın sabah 08.00, öğlen 14.00 ve akşam 20.00'de Konya'dan hızlı trenlerle İstanbul'a hareket edecekler. Bakanlığımıza gelen talepler doğrultusunda ilave trenlerimiz hazır olarak bekleyecekler." diye konuştu.

Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü öğrencisi Nilifer Han da 4 dil bildiğini belirterek "Orada görev yapan uluslararası ekiplere yardımcı olmak için gidiyorum. İlk defa böyle bir tecrübem olacak. İnşallah bir daha olmaz. Zeytinburnu Belediyesinin çağrısı ile bölgeye gidiyoruz." şeklinde konuştu.

Sağlık görevlisi Emir Yasin Tüzünoğlu da ilk yardım konusunda tecrübeli olduğunu vurgulayarak "En kısa zamanda insanların sağlığına kavuşmasını diliyoruz." dedi.

Biruni Üniversitesi ilköğretim matematik öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Erva Kıran ise depremin ilk anından itibaren sosyal medyadan afetzedelerle iletişim kurmaya çalıştıklarını kaydederek "Şu an gönüllü olarak ihtiyaç olduğu söylendi. Okulda kısa bir eğitim almıştık. Ona güvenerek yola çıkıyoruz. İnşallah oradaki afetzedelere yardımcı olabiliriz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

DEPREMZEDELERİN ULAŞIMINA TRENLERLE DESTEK OLUNUYOR

İskenderun-Mersin-Adana-Osmaniye arasında bölgesel trenlerle 1300'ü aşkın depremzede seyahat etti. Ayrıca Malatya-Ankara arasında Sivas aktarmalı toplam 9 trenle 1510 depremzede Kırıkkale ve Ankara'ya taşındı. Bunun dışında Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ, Malatya'da TCDD tarafından bekleme salonları, misafirhane, sosyal tesisler ve vagonlar ısıtılarak depremden etkilenen vatandaşların kullanımına açıldı. Bu sayede ilk gün 4 bin 800, ikinci gün 5 bin 940 kişinin geceyi sıcak ve güvenli bir ortamda geçirebileceği kapasite sağlandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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