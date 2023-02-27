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Haberler Otomobil Deprem hasarlı araçlar nasıl onarılmalı? Uzmanından kritik uyarı! - Otomobil Haberleri
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Deprem hasarlı araçlarda güvenlik uyarısı

Depremde hasar gören araçların ilan sitelerinde satılmaya başlanması, birçoğu ağır hasarlı olan bu otomobillerin, satın alanlar tarafından nasıl değerlendirilebileceği sorusunu gündeme getirdi. Habertürk'e konuşan Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Başkanı Ünal Ünaldı, "Bölgede ağır hasar alan araçların yanlış onarım teknikleriyle onarılıp tekrar trafiğe çıkması trafikteki can ve mal güvenliğini tehlikeye atacaktır. Bu araçların eğer onarılabiliyorsa, TSE belgeli servislerde onarılması büyük önem arz ediyor" dedi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç da, depremde hasar görmüş ya da kullanılamaz hale gelen taşıtların kasko bedellerinin hak sahiplerine acilen ödenmesi çağrısı yaptı. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Deprem hasarlı araçlar nasıl onarılmalı? Uzmanından kritik uyarı! - Otomobil Haberleri
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Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yarattığı yıkımın yaralarını sarmaya devam ediyor.

Toplumun her kesimi deprem bölgesindeki yardımlar için seferber olurken, depremzedelerin ihtiyacını karşılamak konusunda da kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gönüller el ele vererek bölgeye yardım eli uzatıyor.

6 Şubat'tan bu yana bölgede etkili olan 'deprem fırtınası' kuşkusuz yurt genelinde farklı etkiler yaratırken, otomotiv piyasasında da değişimlere neden oldu.

Öyle ki, 26 milyonluk Türkiye araç parkının yaklaşık 3 milyonu deprem bölgesinde bulunurken, her 3 araçtan 1'inin doğrudan ve dolaylı olarak depremden etkilendiği öngörülüyor.

Depremde hasar gören araçların ilan sitelerinde satılmaya başlanması ise, birçoğu ağır hasarlı olan bu otomobillerin nasıl değerlendirilebileceği sorusunu gündeme getiriyor.

Öyle ki, alınan hasara bağlı olarak bazı araçların trafiğe çıkacak koşulları yitirmesi, bu otomobilleri almak isteyenlerin kafasındaki en büyük soru işaretlerinden birini oluşturuyor. Bu noktada, uzmanlar özellikle depremde hasar görmüş ağır hasarlı otomobilleri alacaklara çeşitli uyarılarda bulunuyor.

'DEPREM BÖLGESİNDEKİ ARAÇLAR MİLLİ SERVET'

Habertürk'e konuşan Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Başkanı Ünal Ünaldı, hasar alan araçlardan, özellikle kasko poliçesi olmayanların, onarılabilir durumdaysa ve ağır hasar almamışsa doğru tekniklerle onarılması gerektiğine işaret etti.

Ünaldı, "Hasarlı araçların doğru şekilde onarılması, hem vatandaşların bu zorlu süreçte maddi kayıplarını araç yönünden minimize edecek, hem de ekonomik kaybın bir parça olsun önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu araçlarımızın hepsi birer milli servettir, özellikle az hasarlı olanları çöpe atamayız" dedi.

Hasarlı araçların geri dönüşümü ve bu araçların trafik güvenliği üzerindeki etkileri hakkında da konuşan Ünaldı, "Ağır hasar almış araçların, doğru bir prosedürle trafikten çekilmesi ve çevre kanunlarına uygun bir şekilde hurdaya ayrılması, geri dönüştürülmesi, insan sağlığı için büyük önem arz ediyor. Bölgede ağır hasar alan araçların yanlış onarım teknikleriyle onarılıp tekrar trafiğe çıkması da trafikteki can ve mal güvenliğini tehlikeye atacaktır. Bu araçların eğer onarılabiliyorsa, TSE belgeli, işinde ehil servislerde onarılması büyük önem arz ediyor" görüşlerini paylaştı.

SEKTÖRE ÇAĞRI

Tonlarca yükün altında kalan araçların şasisinde bir hasar varsa ve doğru bir şekilde onarılmazsa, aktif güvenliğin devre dışı kaldığına değinen TOSEF Başkanı Ünaldı, satış sonrası sektörüne de bir çağrıda bulundu.

Ünal Ünaldı, "Bir daha üzücü tablolarla karşılaşmamak adına tüm satış sonrası servis hizmetleri paydaşları olarak, vatandaşlarımızın minimum maliyetle, hasarlı araçlarının değer kaybını önleyerek hareket etmeli, öte yandan ağır hasarlı araçların iptidai yöntemlerle onarılıp tekrar trafiğe çıkmasına müsaade etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

'TAŞITLARIN BEDELİ DEĞERİNDEN ÖDEMELİ'

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç da, depremde hasar görmüş ya da tümden perte çıkmış taşıtların kasko bedellerinin hak sahiplerine acilen ödenmesi çağrısı yaptı.

Erkoç, depremden sağ kurtulmuş çok sayıda vatandaşın, kaynak ihtiyacı dolayısıyla sağlam ya da hasarlı araçlarını satışa çıkardığını belirterek, "Satılan hasarlı araçların daha çok kaskosu bulunmayan taşıtlar olduğu düşünülebilir. Ancak depremzede illerdeki taşıtların önemli bir bölümünün de kaskosu bulunuyor. Sigorta şirketleri hızlı bir şekilde davranarak mağdur vatandaşların bu hasarlarını karşılamalı. Tamamen kullanılmaz hale gelmiş araçlar için poliçedeki hükümler çerçevesinde ya yeni araç temin etmeli ya da kaybedilen taşıtların bedellerini değerinden ödemeli" dedi.

BÖLGEDE 3.3 MİLYON TAŞIT VAR

Deprem bölgesindeki 10 ildeki toplam motorlu kara taşıtı sayısı Ocak 2023 sonu itibarıyla 3 milyon 298 bin 433 adet düzeyinde. Bunların 1 milyon 546 bin 280 adedini otomobiller oluşturuyor.

Bu illerde toplam 717 bin 465 motosiklet, 503 bin 113 kamyonet, 311 bin 61 traktör, 117 bin 237 kamyon, 71 bin 382 minibüs, 22 bin 588 otobüs ve 9 bin 307 adet de özel amaçlı taşıt bulunuyor.

En fazla araç sayısına sahip iller 750 bin 1 adetle Adana ve 601 bin 997 adetle Gaziantep olurken, depremden en çok etkilenen illerden Hatay’da 557 bin 264 taşıt bulunuyor. Bu ili, 273 bin 435 taşıtla Şanlıurfa izliyor. Depremden en çok etkilenen iki ilden biri olan Kahramanmaraş’ta da 272 bin 341 motorlu kara taşıtı bulunuyor.

Bu araçlardan kaçının deprem yüzünden hasar gördüğü ya da perte çıktığına ilişkin verilerin ise yakın bir gelecekte belli olması bekleniyor.

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Haberi Hazırlayan : Yiğitcan Yıldız
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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