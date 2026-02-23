Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi Deprem konutları genel ve aylık ödeme planı 2026: Deprem konutu ödemeleri ne zaman başlayacak, aylık taksit ne kadar, kaç yıl vadeyle?

        Depremzedelere faizsiz konut imkânı geliyor: Deprem konutları ödeme planı ve tüm detaylar

        6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen deprem felaketi sonrası inşa edilen afet konutlarının ödeme planı belli oldu. Buna göre; depremzedeler ödemelere konut tesliminden iki yıl sonra başlayacak ve 3+1 konutlar için ayda sabit olarak 8 bin 750 TL ödenecek. İşte, deprem konutları detaylı ödeme planı

        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 16:36
        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il için inşa edilen deprem konutlarına yönelik ödeme planı belli oldu. Buna göre; depremzedeler konut tesliminen iki yıl sonra ödemeye başlayacak ve aylık taksit tutarı 18 yıl boyunca sabit kalacak. Böylece, bir afet konutu, taksitle 1 milyon 890 bin TL'ye alınabilecek. İşte, depremzede konutlarına yönelik genel ve aylık ödeme planı

        DEPREM KONUTLARININ ÖDEME PLANI BELLİ OLDU

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşa edilen afet konutlarının ödeme planını açıkladı.

        Depremden etkilenen 11 ildeki vatandaşların evlerine zorlanmadan, çok uygun şartlarla, faizsiz, sabit fiyatlarla kavuşacağını aktaran Erdoğan, detayları açıkladı.

        - 455 bin konutun altyapı dahil fiyatlarının yüzde 65'ini devlet ödüyor.

        - Ödemeler konut tesliminden iki yıl sonra başlayacak.

        - Taksit tutarı 18 yıl boyunca sabit tutulacak.

        - 3 artı 1 konutlar için ayda 8 bin 750 lira taksit ödenecek.

        DEPREM KONUTLARI PEŞİN VE TAKSİTLİ ÖDEME PLANI

        Bir deprem konutu peşin ödeme ile 484 bin TL'ye satılacak böylece peşin alımlarda yüzde 74 indirim ugulanmış olacak.

        Konutların peşin ödemlerinde devlet bankalarından kredi imkanı sunulacak. Satın alırken kredi kullanmak isteyen depremzede vatandaşlar, kamu bankalarından kredi kullanabilecek.

        Ancak taksit yoluyla deprem konutu alacak vatandaşlar; faizsiz, 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl sabit taksit tutarıyla ev sahibi olacak. Bu şekilde bir deprem konutunun maliyeti 1 milyın 890 bin TL olacak.

        DEPREM KONUTLARI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Ödeme takvimi anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından da konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, tüm afet konutlarının ödeme takvimi anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak.

        Konutlar, faizsiz, 18 yıl taksit imkanı ile sunulacak. Bu kapsamda, 3+1 olarak tasarlanan bir afet konutunun taksitli satış fiyatı 1 milyon 890 bin lira olacak, aylık sabit taksit tutarı ise 8 bin 750 lira olarak uygulanacak.

        KÖY EVLERİNİN ÖDEME PLANI DA BELLİ OLDU

        Köy evlerinin de ödeme takvimi, anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak. Bu kapsamda, faizsiz, 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl taksit imkanı sunulacak.

        Bir köy evinin taksitli satış fiyatı 1 milyon 750 bin lira olacak, aylık sabit taksit tutarı ise 8 bin 100 lira olarak uygulanacak.

        Köy evlerinde de peşin ödemeyi tercih eden hak sahiplerine yüzde 74 indirim kolaylığı sağlanacak. Buna göre, bir köy evinin peşin satış tutarı 448 bin lira olacak.

        Peşin ödeme için kredi kullanmak isteyen vatandaşlara kamu bankaları aracılığıyla finansman imkanı da sunulacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
