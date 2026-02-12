Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi Deprem konutları ödeme planı: Deprem konutu aylık taksit tutarı ne kadar, taksit süresi kaç yıl, konut fiyatları ne kadar, geri ödeme ne zaman başlıyor?

        Tüm detaylarıyla deprem konutları ödeme planı: Deprem konutu aylık taksit tutarı ne kadar, taksit süresi kaç yıl?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde inşa edilen 455 bin deprem konutunun ödeme planını açıkladı. Buna göre; ödemeler iki yıl sonra başlayacak, 3 oda 1 salon evler için aylık taksit tutarı 8 bin 750 lira olacak ve bu tutar 18 yıl boyunca sabit kalacak. Bu ödeme planına göre; depremzedeler faizsiz olarak, 484 bin TL peşin ödeme ile ev sahibi olabilecek. İşte, deprem konutları ödeme planı ve aylık taksit tablosu

        Giriş: 12.02.2026 - 08:07 Güncelleme: 12.02.2026 - 08:07
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşa edilen afet konutlarının ödeme planını açıkladı. Buna göre; 3+1 konutlar aylık 8 bin 750 TL sabit taksitle ödenecek, 18 yıl boyunca taksit tutarı değişmeyecek. Peşin alımlarda ise bir konut 484 bin TL'den satılacak ve isteyen vatandaşlar kamu bankalarından kredi kullanabilecek.

        DEPREM KONUTLARININ ÖDEME PLANI BELLİ OLDU

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşa edilen afet konutlarının ödeme planını açıkladı.

        Depremden etkilenen 11 ildeki vatandaşların evlerine zorlanmadan, çok uygun şartlarla, faizsiz, sabit fiyatlarla kavuşacağını aktaran Erdoğan, detayları açıkladı.

        - 455 bin konutun altyapı dahil fiyatlarının yüzde 65'ini devlet ödüyor.

        - Ödemeler konut tesliminden iki yıl sonra başlayacak.

        - Taksit tutarı 18 yıl boyunca sabit tutulacak.

        - 3 artı 1 konutlar için ayda 8 bin 750 lira taksit ödenecek.

        DEPREM KONUTLARI PEŞİN VE TAKSİTLİ ÖDEME PLANI

        Bir deprem konutu peşin ödeme ile 484 bin TL'ye satılacak böylece peşin alımlarda yüzde 74 indirim ugulanmış olacak.

        Konutların peşin ödemlerinde devlet bankalarından kredi imkanı sunulacak. Satın alırken kredi kullanmak isteyen depremzede vatandaşlar, kamu bankalarından kredi kullanabilecek.

        Ancak taksit yoluyla deprem konutu alacak vatandaşlar; faizsiz, 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl sabit taksit tutarıyla ev sahibi olacak. Bu şekilde bir deprem konutunun maliyeti 1 milyın 890 bin TL olacak.

        DEPREM KONUTLARI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Ödeme takvimi anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından da konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, tüm afet konutlarının ödeme takvimi anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak.

        Konutlar, faizsiz, 18 yıl taksit imkanı ile sunulacak. Bu kapsamda, 3+1 olarak tasarlanan bir afet konutunun taksitli satış fiyatı 1 milyon 890 bin lira olacak, aylık sabit taksit tutarı ise 8 bin 750 lira olarak uygulanacak.

        KÖY EVLERİNİN ÖDEME PLANI DA BELLİ OLDU

        Köy evlerinin de ödeme takvimi, anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak. Bu kapsamda, faizsiz, 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl taksit imkanı sunulacak.

        Bir köy evinin taksitli satış fiyatı 1 milyon 750 bin lira olacak, aylık sabit taksit tutarı ise 8 bin 100 lira olarak uygulanacak.

        Köy evlerinde de peşin ödemeyi tercih eden hak sahiplerine yüzde 74 indirim kolaylığı sağlanacak. Buna göre, bir köy evinin peşin satış tutarı 448 bin lira olacak.

        Peşin ödeme için kredi kullanmak isteyen vatandaşlara kamu bankaları aracılığıyla finansman imkanı da sunulacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
