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Deprem mi oldu, 15 Ocak Pazar? AFAD Kandilli son depremler listesi!

Türkiye bir deprem haberiyle daha endişelendi. Ajanslara son dakika olarak düşen deprem haberinin ayrıntılarına göre bu kez de Elazığ'da korkutan bir deprem meydana geldi. İşte, konuya ilişkin ilk gelen bilgiler...

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  • Deprem mi oldu, 15 Ocak Pazar? AFAD Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

    Aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle sık sık depremle sarsılan ülkemizde son dakika depremlerine ilişkin ayrıntıları bir araya getirdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan söz konusu deprem haberi bu kez Elazığ'dan geldi. İşte, konuyla ilgili ayrıntılar...
  • Deprem mi oldu, 15 Ocak Pazar? AFAD Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

    4.9 ŞİDDETİNDE!

    Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.36'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

    Depremin, yerin 17,9 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
  • Deprem mi oldu, 15 Ocak Pazar? AFAD Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

    AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMAMAKTA!

    "Elazığ ili Sivrice ilçesinde saat 06.36’de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    An itibariyle olumsuz bir ihbar bulunmamakta; ilgili birimlerimiz ile saha taramalarımız devam etmektedir.

    Gelişmeleri takip ediyoruz."
  • Deprem mi oldu, 15 Ocak Pazar? AFAD Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • Deprem mi oldu, 15 Ocak Pazar? AFAD Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

    Konuyla ilgili olarak yeni gelişmeler gelir gelmez haberimizde yer alacak...

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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