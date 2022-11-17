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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Yurt genelinde yaşanan son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İzmir'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımız, gün be gün son depremleri sorguluyor. İşte, konuya ilişkin tüm bilgiler...

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  • Deprem mi oldu 17 Kasım? Nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Deprem sorgulama ekranı

    Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde son dakika depremleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Bitlis ve Denizli'de meydana gelen ve AFAD tarafından  vatandaşlarımızla paylaşılan deprem haberleri sonrası meydana gelen son depremleri bir araya getirdik...
  • Deprem mi oldu 17 Kasım? Nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Deprem sorgulama ekranı

    17 KASIM 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ

     
  • Deprem mi oldu 17 Kasım? Nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Deprem sorgulama ekranı

    BİTLİS 3.9 İLE SALLANDI! (17 KASIM)

    Bitlis'in Ahlat ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.57'de merkez üssü Van Gölü olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi...

     
  • Deprem mi oldu 17 Kasım? Nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Deprem sorgulama ekranı

    DENİZLİ'DE ÜST ÜSTE İKİ DEPREM! (17 KASIM)

    Denizli bugün 43 dakika arayla gerçekleşen iki depremle sarsıldı.

    AFAD verilerine göre merkez üssü Sarayköy ilçesi olan ilk deprem saat 19:00'da yaşandı. 12 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü 3 olarak açıklandı.
  • Deprem mi oldu 17 Kasım? Nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Deprem sorgulama ekranı

    İKİNCİ KEZ SALLANDI

    İkinci deprem ise 19:43'te yaşandı. Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nin merkez üssü olduğu deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    AFAD depremin büyüklüğünü 3,2 olarak gösterdi. Her iki deprem de kent merkezinde hissedildi.

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