İKİNCİ KEZ SALLANDI



İkinci deprem ise 19:43'te yaşandı. Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nin merkez üssü olduğu deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.



AFAD depremin büyüklüğünü 3,2 olarak gösterdi. Her iki deprem de kent merkezinde hissedildi.