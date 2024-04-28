Malatya ve Kilis'te deprem! 28 Nisan bugünkü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem haberlerine hemen her saat bir yenisi ekleniyor. 28 Nisan Pazar günü Türkiye genelinde birçok deprem kaydedildi. Sarsıntı hissedip paniklenen vatandaşlarımız için "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 28 Nisan 2024 Kandilli ve AFAD son dakika deprem listesi ile yurdumuzda en son meydana gelen sarsıntıların merkez üsleri, derinliği ve büyüklüğü...
Deprem kuşağında yer alan ülkemiz gün içerisinde pek çok deprem ile sallanıyor. Yaşanan son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydediliyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte, 28 Nisan 2024 Pazar bugünkü son dakika depremler listesi...
KİLİS'TE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 07:06'da Kilis'in Polat ilçesinde 1.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 6.94 km olarak belirlendi.
MALATYA 3.7 İLE SALLANDI
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 06:53'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Sarsıntının derinliği ise 11.27 km olarak ölçüldü.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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