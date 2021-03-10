Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 10 Mart Çarşamba günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde...

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 10 MART 2021

2021.03.10 07:01:40 37.5748 32.0360 5.9 -.- 1.4 -.- DIKILITAS-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel

2021.03.10 06:56:37 36.9508 27.7010 5.0 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.03.10 06:50:31 36.9412 27.7248 15.6 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.03.10 06:34:32 38.8485 27.0075 11.4 -.- 1.6 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel

2021.03.10 06:20:55 37.0893 28.6058 8.8 -.- 1.4 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel

2021.03.10 05:33:17 38.2812 38.7207 5.0 -.- 2.6 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.03.10 05:10:49 40.0280 42.1692 6.5 -.- 1.5 -.- KIRIK-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2021.03.10 05:05:36 37.8578 27.0302 14.2 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.10 04:56:35 40.4157 33.0135 1.7 -.- 1.6 -.- AVCIOVA-CUBUK (ANKARA) İlksel

2021.03.10 04:54:25 40.7720 31.4612 3.9 -.- 1.4 -.- ELMALIK-(BOLU) İlksel

2021.03.10 04:37:44 39.0787 26.1068 1.9 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.10 04:21:28 37.8653 26.8778 13.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.10 04:10:30 39.5412 28.0678 7.6 -.- 2.0 -.- ESENLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2021.03.10 04:06:37 37.9178 27.1838 11.0 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.10 04:04:29 38.6237 43.1460 7.2 -.- 1.4 -.- CITOREN-(VAN) İlksel