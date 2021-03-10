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AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 10 MART 2021

2021.03.10 07:01:40 37.5748 32.0360 5.9 -.- 1.4 -.- DIKILITAS-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2021.03.10 06:56:37 36.9508 27.7010 5.0 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.10 06:50:31 36.9412 27.7248 15.6 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.10 06:34:32 38.8485 27.0075 11.4 -.- 1.6 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2021.03.10 06:20:55 37.0893 28.6058 8.8 -.- 1.4 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel
2021.03.10 05:33:17 38.2812 38.7207 5.0 -.- 2.6 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.03.10 05:10:49 40.0280 42.1692 6.5 -.- 1.5 -.- KIRIK-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2021.03.10 05:05:36 37.8578 27.0302 14.2 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.10 04:56:35 40.4157 33.0135 1.7 -.- 1.6 -.- AVCIOVA-CUBUK (ANKARA) İlksel
2021.03.10 04:54:25 40.7720 31.4612 3.9 -.- 1.4 -.- ELMALIK-(BOLU) İlksel
2021.03.10 04:37:44 39.0787 26.1068 1.9 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.10 04:21:28 37.8653 26.8778 13.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.10 04:10:30 39.5412 28.0678 7.6 -.- 2.0 -.- ESENLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2021.03.10 04:06:37 37.9178 27.1838 11.0 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.10 04:04:29 38.6237 43.1460 7.2 -.- 1.4 -.- CITOREN-(VAN) İlksel

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