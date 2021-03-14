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AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 14 MART 2021

2021.03.14 09:27:11 37.7280 25.5938 53.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.14 09:14:19 38.9447 26.0693 15.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.14 08:39:49 37.8913 26.8843 13.8 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.14 08:34:43 38.2677 36.2803 5.4 -.- 1.4 -.- POLATPINARI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2021.03.14 06:59:14 40.0760 38.7697 6.2 -.- 1.6 -.- ARSLANCA-GOLOVA (SIVAS) İlksel
2021.03.14 06:58:35 40.7362 30.3438 6.1 -.- 1.5 -.- ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2021.03.14 06:50:08 40.6410 29.1213 5.9 -.- 1.3 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel
2021.03.14 06:37:54 37.8402 26.9310 9.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.14 06:34:55 35.1900 23.1043 17.6 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.14 06:31:26 39.3610 40.7368 3.7 -.- 1.3 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2021.03.14 06:18:59 38.5685 39.2798 5.0 -.- 1.5 -.- BAHCEKAPI-(ELAZIG) İlksel
2021.03.14 06:18:10 40.9562 38.6250 9.9 -.- 1.6 -.- HISARUSTU-KESAP (GIRESUN) İlksel
2021.03.14 06:11:28 40.8183 28.7188 14.9 -.- 1.3 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.03.14 06:02:18 40.8277 28.6983 12.2 -.- 2.8 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.03.14 04:59:08 37.7778 36.1302 8.6 -.- 1.3 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

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