Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 14 Mart Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde...

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 14 MART 2021

2021.03.14 09:27:11 37.7280 25.5938 53.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.14 09:14:19 38.9447 26.0693 15.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.14 08:39:49 37.8913 26.8843 13.8 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.14 08:34:43 38.2677 36.2803 5.4 -.- 1.4 -.- POLATPINARI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2021.03.14 06:59:14 40.0760 38.7697 6.2 -.- 1.6 -.- ARSLANCA-GOLOVA (SIVAS) İlksel

2021.03.14 06:58:35 40.7362 30.3438 6.1 -.- 1.5 -.- ARIFIYE (SAKARYA) İlksel

2021.03.14 06:50:08 40.6410 29.1213 5.9 -.- 1.3 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel

2021.03.14 06:37:54 37.8402 26.9310 9.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.14 06:34:55 35.1900 23.1043 17.6 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.03.14 06:31:26 39.3610 40.7368 3.7 -.- 1.3 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2021.03.14 06:18:59 38.5685 39.2798 5.0 -.- 1.5 -.- BAHCEKAPI-(ELAZIG) İlksel

2021.03.14 06:18:10 40.9562 38.6250 9.9 -.- 1.6 -.- HISARUSTU-KESAP (GIRESUN) İlksel

2021.03.14 06:11:28 40.8183 28.7188 14.9 -.- 1.3 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.03.14 06:02:18 40.8277 28.6983 12.2 -.- 2.8 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.03.14 04:59:08 37.7778 36.1302 8.6 -.- 1.3 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel