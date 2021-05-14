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AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 14 MAYIS 2021

2021.05.14 07:38:58 36.8498 36.7192 5.0 -.- 3.1 3.1 DELIOSMAN-(KILIS) İlksel
2021.05.14 07:11:22 40.8530 28.2763 6.2 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.05.14 06:46:51 38.0162 27.3680 25.1 -.- 1.3 -.- BARUTCU-SELCUK (IZMIR) İlksel
2021.05.14 06:38:11 37.8658 27.0148 14.7 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.14 06:16:12 39.3748 35.0833 7.2 -.- 1.9 -.- POYRAZLI-BOGAZLIYAN (YOZGAT) İlksel
2021.05.14 05:56:08 36.0848 31.6848 37.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.14 05:18:29 36.7890 30.9835 64.7 -.- 1.8 -.- BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2021.05.14 05:08:00 40.7372 27.4785 22.7 -.- 1.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.05.14 05:02:02 37.9032 27.0793 3.7 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.14 04:54:24 37.8420 26.9853 14.6 -.- 3.3 3.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.14 04:33:32 35.2225 27.2968 16.7 -.- 3.1 3.2 AKDENIZ İlksel
2021.05.14 04:07:52 39.6622 27.1663 10.5 -.- 0.9 -.- TARLABASI-HAVRAN (BALIKESIR) İlksel
2021.05.14 03:30:17 36.9583 28.1673 7.4 -.- 0.7 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.05.14 03:14:46 36.5060 28.7193 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.14 02:49:12 38.1643 37.5980 5.8 -.- 1.5 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2021.05.14 02:41:35 39.2852 27.7222 7.9 -.- 1.4 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2021.05.14 02:21:52 37.8217 29.4138 12.1 -.- 1.0 -.- KAKLIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.05.14 02:07:08 38.4643 31.9048 9.9 -.- 1.5 -.- TEKELER-ILGIN (KONYA) İlksel
2021.05.14 01:45:36 40.6710 27.5158 14.2 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

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