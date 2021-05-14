Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 14 Mayıs Cuma günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde...

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 14 MAYIS 2021

2021.05.14 07:38:58 36.8498 36.7192 5.0 -.- 3.1 3.1 DELIOSMAN-(KILIS) İlksel

2021.05.14 07:11:22 40.8530 28.2763 6.2 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.05.14 06:46:51 38.0162 27.3680 25.1 -.- 1.3 -.- BARUTCU-SELCUK (IZMIR) İlksel

2021.05.14 06:38:11 37.8658 27.0148 14.7 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.14 06:16:12 39.3748 35.0833 7.2 -.- 1.9 -.- POYRAZLI-BOGAZLIYAN (YOZGAT) İlksel

2021.05.14 05:56:08 36.0848 31.6848 37.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.05.14 05:18:29 36.7890 30.9835 64.7 -.- 1.8 -.- BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel

2021.05.14 05:08:00 40.7372 27.4785 22.7 -.- 1.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.05.14 05:02:02 37.9032 27.0793 3.7 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.14 04:54:24 37.8420 26.9853 14.6 -.- 3.3 3.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.14 04:33:32 35.2225 27.2968 16.7 -.- 3.1 3.2 AKDENIZ İlksel

2021.05.14 04:07:52 39.6622 27.1663 10.5 -.- 0.9 -.- TARLABASI-HAVRAN (BALIKESIR) İlksel

2021.05.14 03:30:17 36.9583 28.1673 7.4 -.- 0.7 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2021.05.14 03:14:46 36.5060 28.7193 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.05.14 02:49:12 38.1643 37.5980 5.8 -.- 1.5 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2021.05.14 02:41:35 39.2852 27.7222 7.9 -.- 1.4 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel

2021.05.14 02:21:52 37.8217 29.4138 12.1 -.- 1.0 -.- KAKLIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2021.05.14 02:07:08 38.4643 31.9048 9.9 -.- 1.5 -.- TEKELER-ILGIN (KONYA) İlksel

2021.05.14 01:45:36 40.6710 27.5158 14.2 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel