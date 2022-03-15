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Haberler Gündem Deprem mi oldu, nerede? 15 Mart AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi!
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Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri! 15 Mart son dakika deprem listesi

Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de meydana gelen son depremler araştırılıyor. Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar 'Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?' Sorularının yanıtını arıyor. Son dakika deprem verilerine göre; Güney Doğu Anadolu bölgemizde üst üste depremler meydana geldi. İşte 15 Mart 2022 Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi...

Deprem mi oldu, nerede? 15 Mart AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan güncel son depremler listeleri gündemde. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen tüm depremleri güncel olarak resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor. İşte 15 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER - 15 MART

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 15 MART

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.03.15 07:08:19 38.7315 40.0352 5.8 -.- 2.3 -.- KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2022.03.15 06:47:03 37.0490 28.4047 10.2 -.- 1.9 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.15 06:35:22 37.8683 26.9443 13.8 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.15 06:13:01 38.9425 41.9553 8.7 -.- 2.0 -.- OGLAKKAYA-BULANIK (MUS) İlksel
2022.03.15 05:15:27 37.9103 27.2320 4.9 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.15 05:07:04 38.9310 41.9978 13.8 -.- 1.8 -.- YOKUSBASI-BULANIK (MUS) İlksel
2022.03.15 05:06:33 38.9723 42.0577 9.1 -.- 1.9 -.- MOLLAKENT-BULANIK (MUS) İlksel
2022.03.15 04:52:46 37.8628 26.8745 5.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.15 03:58:38 39.1480 40.1278 22.8 -.- 2.2 -.- KORUDIBI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2022.03.15 03:17:25 39.6183 41.1778 9.3 -.- 1.5 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.03.15 02:55:40 39.4117 26.2717 6.2 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.15 01:57:21 38.4095 31.0988 1.0 -.- 1.2 -.- CAMHARMAN-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2022.03.15 01:42:08 40.7418 30.7380 15.9 -.- 1.5 -.- SULEYMANIYE-HENDEK (SAKARYA) İlksel
2022.03.15 01:15:47 38.3378 29.8478 5.3 -.- 2.0 -.- CAGLAYAN-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2022.03.15 00:23:15 39.6625 41.0975 26.9 -.- 1.1 -.- KARASEYH-CAT (ERZURUM) İlksel

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