Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 17 Haziran Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde...

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 17 HAZİRAN 2021

2021.06.17 08:15:37 35.9147 31.3880 9.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.17 07:31:40 37.8635 27.1872 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.17 07:28:01 37.8963 27.3890 5.0 -.- 2.1 -.- CAMLIK-SELCUK (IZMIR) İlksel

2021.06.17 06:55:10 38.5045 39.2940 5.0 -.- 2.2 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.06.17 06:22:51 38.0575 27.1653 8.9 -.- 1.5 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel

2021.06.17 06:01:50 36.4560 27.1998 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.17 05:53:29 36.3903 27.2967 17.2 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.06.17 05:36:04 39.5957 27.6412 5.1 -.- 1.0 -.- SARIALAN-(BALIKESIR) İlksel

2021.06.17 05:33:42 39.6130 27.6343 11.2 -.- 1.9 -.- GOKCEYAZI-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel

2021.06.17 05:22:13 36.3770 27.7012 7.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.17 04:56:08 40.0000 39.6665 5.4 -.- 2.1 -.- DOGANKAVAK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel

2021.06.17 04:40:56 38.5225 32.4378 9.3 -.- 1.7 -.- OZKENT-SARAYONU (KONYA) İlksel

2021.06.17 04:23:58 35.7565 33.9372 17.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.17 04:08:21 38.9658 28.0252 3.1 -.- 1.4 -.- SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.06.17 03:35:13 35.5922 24.8582 79.3 -.- 4.0 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.06.17 03:20:06 40.1562 41.3535 11.7 -.- 1.8 -.- GUNGORMEZ-YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel

2021.06.17 02:42:03 36.9543 28.4280 5.3 -.- 1.5 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel

2021.06.17 02:33:55 39.5527 25.7782 9.8 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel