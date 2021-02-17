Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 17 Şubat Çarşamba günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 17 ŞUBAT 2021

2021.02.17 10:17:24 40.3048 27.3128 5.1 -.- 1.9 -.- CESMEALTI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2021.02.17 09:19:25 39.7903 33.3732 4.1 -.- 1.8 -.- BEDESTEN-YAHSIHAN (KIRIKKALE) İlksel

2021.02.17 08:41:37 37.8882 27.2187 7.1 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.17 08:38:46 38.3948 38.7010 4.9 -.- 1.3 -.- DARIPINAR-KALE (MALATYA) İlksel

2021.02.17 07:58:19 39.0325 26.1380 4.6 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.17 07:08:53 36.7690 28.1260 68.3 -.- 2.1 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2021.02.17 06:58:20 40.6268 36.7890 5.5 -.- 2.4 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2021.02.17 06:26:58 40.0942 44.4650 5.0 -.- 2.2 -.- TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2021.02.17 06:06:07 37.2050 27.9723 13.5 -.- 1.9 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2021.02.17 05:50:20 40.1980 31.6425 9.0 -.- 1.9 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2021.02.17 04:44:09 36.4835 27.7957 5.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.02.17 04:36:52 37.7373 25.6702 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.17 04:35:02 36.6187 36.3037 28.7 -.- 1.9 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2021.02.17 04:17:27 38.9208 26.1182 20.6 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.17 04:14:38 38.4467 39.2813 5.0 -.- 2.0 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.02.17 03:38:47 40.0148 27.6877 5.4 -.- 1.9 -.- COBANHAMIDIYE-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2021.02.17 03:36:19 38.9627 43.7692 4.0 -.- 2.1 -.- YAKINCAK-MURADIYE (VAN) İlksel

2021.02.17 03:35:12 37.1418 28.4223 17.6 -.- 1.8 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel

2021.02.17 03:31:04 36.9873 36.0253 7.9 -.- 1.8 -.- HAMIDIYE-CEYHAN (ADANA) İlksel

2021.02.17 03:22:14 41.3137 33.5865 5.1 -.- 2.2 -.- KURUCAOREN-(KASTAMONU) İlksel

2021.02.17 03:19:32 41.3535 33.5462 5.4 -.- 3.0 -.- KARAMIKMOLLA-(KASTAMONU) İlksel

2021.02.17 02:51:49 40.6555 36.7488 16.1 -.- 2.1 -.- AYAN-ERBAA (TOKAT) İlksel

2021.02.17 02:40:49 40.6623 36.7570 17.7 -.- 1.7 -.- AYAN-ERBAA (TOKAT) İlksel