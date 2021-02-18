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Deprem mi oldu, nerede? 18 Şubat AFAD - Kandilli son dakika deprem listesi

Son dakika deprem haberleri ülkenin dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Sarsıntılar yaşanmaya devam ederken yurt genelinde vatandaşlar son dakika deprem listesini araştırıyor. Son olarak İzmir Selçuklu'da 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika depremlerini bir araya getirdik. İşte 18 Şubat Kandilli - AFAD son depremler listesi...

Deprem mi oldu, nerede? 18 Şubat AFAD - Kandilli son dakika deprem listesi

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 18 Şubat Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 14 ŞUBAT 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 09:17'de İzmir Selçuklu'da 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 14 ŞUBAT 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.02.18 09:17:10 38.0115 27.3737 5.5 -.- 2.4 -.- BARUTCU-SELCUK (IZMIR) İlksel
2021.02.18 08:45:24 40.4460 29.1242 9.3 -.- 1.6 -.- GEMLIK (BURSA) İlksel
2021.02.18 08:22:49 36.6002 26.3202 4.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.02.18 08:20:11 38.9477 26.0000 9.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.18 07:55:58 38.7720 31.0668 5.0 -.- 0.6 -.- TASAGIL-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.02.18 07:47:39 38.7222 31.1932 15.4 -.- 0.8 -.- DEREKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.02.18 07:47:00 38.7437 31.1613 11.6 -.- 1.3 -.- DEREKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.02.18 07:09:31 36.6665 26.3838 29.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.02.18 07:03:19 39.9078 42.1750 5.4 -.- 1.8 -.- ALAGOZ-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2021.02.18 06:36:13 37.9030 27.0905 5.5 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.18 06:12:36 36.5552 26.3690 10.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.02.18 06:04:31 38.1482 23.4410 13.5 -.- 3.7 3.7 YUNANISTAN İlksel
2021.02.18 05:39:38 36.6425 26.3603 30.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.02.18 04:40:10 40.7032 30.6292 15.3 -.- 1.4 -.- YUVALIK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2021.02.18 04:38:05 39.1792 29.4278 10.3 -.- 1.3 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel
2021.02.18 04:30:48 39.9177 44.5697 9.2 -.- 1.7 -.- TAZEKOY-ARALIK (IGDIR) İlksel
2021.02.18 04:25:09 37.8322 26.8522 5.3 -.- 1.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.18 04:13:06 36.4198 28.7648 5.3 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.02.18 04:05:41 37.6268 26.3405 19.1 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.02.18 03:53:33 38.9473 26.0223 3.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.18 03:28:40 36.0747 26.1158 116.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.02.18 03:10:37 40.6957 30.6407 13.1 -.- 1.1 -.- YUVALIK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2021.02.18 03:08:24 36.9910 28.1583 12.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.18 02:46:55 38.9345 26.0818 7.2 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.18 02:41:25 38.9552 26.0658 5.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.18 02:39:39 38.9577 26.0623 7.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.18 02:30:01 38.9525 26.0870 9.3 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.18 01:30:14 40.7063 30.6293 18.3 -.- 1.8 -.- YUVALIK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2021.02.18 00:38:08 39.7412 28.3627 5.0 -.- 1.8 -.- GOKKOY-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel
2021.02.18 00:13:12 34.2035 26.1352 8.3 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.17 22:44:15 38.0038 27.2742 10.7 -.- 1.5 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel

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