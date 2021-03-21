Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 21 Mart Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde...

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 21 MART 2021

2021.03.21 08:57:06 35.2625 27.6013 7.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.21 08:28:32 35.1938 27.5698 10.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.21 08:22:16 38.9292 26.4750 14.9 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.21 07:56:46 37.8110 26.3588 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.03.21 07:33:03 38.1457 26.8403 6.8 -.- 2.0 -.- KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR) İlksel

2021.03.21 07:13:28 39.7623 41.9565 7.0 -.- 2.0 -.- PAYVEREN-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel

2021.03.21 06:25:43 38.6522 44.4683 9.0 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2021.03.21 05:26:19 35.2187 27.5320 17.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.21 05:21:11 37.9070 27.1532 10.8 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.21 04:49:07 35.1822 27.5742 11.8 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.21 04:39:09 36.0353 28.7970 12.1 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.21 04:26:46 38.7758 27.2715 6.0 -.- 1.9 -.- KUCUKBELEN-(MANISA) İlksel

2021.03.21 04:24:46 38.7863 27.2750 6.8 -.- 2.5 -.- KUCUKBELEN-(MANISA) İlksel

2021.03.21 04:09:57 35.2293 27.6497 4.7 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.21 03:55:35 35.2255 27.6085 4.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.21 03:34:27 38.7747 31.4463 7.2 -.- 1.7 -.- LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel