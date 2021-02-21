Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 21 Şubat Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde...

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 21 ŞUBAT 2021

2021.02.21 07:56:00 40.8808 31.6395 5.6 -.- 1.9 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel

2021.02.21 07:50:48 37.8715 27.0403 5.4 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.21 07:05:47 37.8847 26.7972 9.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.21 07:05:22 37.9107 26.9877 9.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.21 05:52:46 37.6900 29.1447 3.7 -.- 1.1 -.- KARATAS-(DENIZLI) İlksel

2021.02.21 05:49:12 40.8980 31.8493 5.6 -.- 1.9 -.- HAYRANLAR-MENGEN (BOLU) İlksel

2021.02.21 05:44:42 39.0105 26.1282 7.4 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.21 05:28:15 35.5612 26.0503 13.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.21 04:35:38 36.2002 27.4883 5.7 -.- 1.7 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2021.02.21 03:52:58 38.9467 25.9457 2.3 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.21 03:36:59 38.9512 25.8488 5.6 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.21 03:26:58 37.1665 30.6160 21.2 -.- 1.0 -.- ILICAKOY-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel

2021.02.21 03:14:41 37.8123 26.9400 9.2 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.21 03:00:39 37.8603 29.4748 8.7 -.- 1.0 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2021.02.21 02:49:20 40.8577 31.5612 10.1 -.- 1.3 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel

2021.02.21 02:35:03 36.0132 27.6135 8.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.02.21 02:08:21 35.7893 32.3130 11.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.02.21 01:43:51 37.8852 27.1512 9.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel