Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 28 Mart Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini göre Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde...

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER

2021.03.28 07:52:20 38.9237 26.0583 5.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.28 07:46:16 38.8950 25.9872 8.4 -.- 3.5 3.2 EGE DENIZI İlksel

2021.03.28 06:45:48 36.5702 28.7920 7.1 -.- 1.9 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2021.03.28 06:39:13 37.7377 26.3838 19.4 -.- 1.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.03.28 05:56:08 38.6955 27.5508 11.0 -.- 1.7 -.- MUTEVELLI-SARUHANLI (MANISA) İlksel

2021.03.28 05:10:59 38.7632 30.2572 8.7 -.- 1.2 -.- SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.03.28 05:09:06 38.7877 30.2303 5.6 -.- 1.3 -.- AKDEGIRMEN-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.03.28 04:59:54 37.8627 39.5612 5.0 -.- 1.5 -.- ZINCIRLICAY-SIVEREK (SANLIURFA) İlksel

2021.03.28 04:33:55 39.3025 26.0908 9.0 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.28 04:16:14 37.8507 26.8637 21.1 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.28 03:28:28 35.6898 31.2702 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.28 03:22:17 39.3008 26.0812 8.6 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.28 03:11:06 39.2927 26.0640 12.3 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.28 02:09:55 36.5278 28.7558 8.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.28 02:08:51 36.5677 28.7465 12.0 -.- 1.3 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel