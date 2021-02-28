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Deprem mi oldu, nerede? 28 Şubat AFAD - Kandilli son depremler listesi

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Deprem mi oldu, nerede? 28 Şubat AFAD - Kandilli son depremler listesi

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AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 28 ŞUBAT 2021

2021.02.28 07:04:10 40.6268 29.0525 5.5 -.- 2.3 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2021.02.28 06:12:23 40.1222 31.6778 8.6 -.- 1.6 -.- CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2021.02.28 05:56:32 34.2550 25.7850 84.6 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.28 05:20:35 40.8405 28.6737 14.7 -.- 3.0 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.02.28 04:44:27 36.9463 27.6090 2.6 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.28 04:39:14 36.9005 27.9778 12.6 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.28 04:30:03 38.9872 27.7602 5.5 -.- 1.4 -.- SULEYMANLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.02.28 04:15:32 33.9192 25.7763 75.1 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.28 03:30:23 40.6307 29.0488 7.0 -.- 2.3 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2021.02.28 02:08:52 39.3370 27.9125 5.2 -.- 1.9 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2021.02.28 02:01:26 37.8563 26.9683 7.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.28 01:51:34 38.7268 26.8642 8.0 -.- 0.8 -.- KOZBEYLI-FOCA (IZMIR) İlksel
2021.02.28 01:50:02 38.5473 25.0970 11.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.28 00:50:11 38.3432 38.8132 8.5 -.- 1.8 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2021.02.28 00:45:23 38.3187 38.8042 7.3 -.- 2.2 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.02.28 00:13:09 45.5657 26.5662 136.0 -.- 3.5 -.- ROMANYA İlksel

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