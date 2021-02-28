Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 28 Şubat Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde...

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 28 ŞUBAT 2021

2021.02.28 07:04:10 40.6268 29.0525 5.5 -.- 2.3 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2021.02.28 06:12:23 40.1222 31.6778 8.6 -.- 1.6 -.- CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2021.02.28 05:56:32 34.2550 25.7850 84.6 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.28 05:20:35 40.8405 28.6737 14.7 -.- 3.0 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.02.28 04:44:27 36.9463 27.6090 2.6 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.28 04:39:14 36.9005 27.9778 12.6 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.28 04:30:03 38.9872 27.7602 5.5 -.- 1.4 -.- SULEYMANLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.02.28 04:15:32 33.9192 25.7763 75.1 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.28 03:30:23 40.6307 29.0488 7.0 -.- 2.3 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2021.02.28 02:08:52 39.3370 27.9125 5.2 -.- 1.9 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2021.02.28 02:01:26 37.8563 26.9683 7.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.28 01:51:34 38.7268 26.8642 8.0 -.- 0.8 -.- KOZBEYLI-FOCA (IZMIR) İlksel

2021.02.28 01:50:02 38.5473 25.0970 11.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.28 00:50:11 38.3432 38.8132 8.5 -.- 1.8 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel

2021.02.28 00:45:23 38.3187 38.8042 7.3 -.- 2.2 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.02.28 00:13:09 45.5657 26.5662 136.0 -.- 3.5 -.- ROMANYA İlksel