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Deprem mi oldu, nerede? 3 Mart AFAD - Kandilli son depremler listesi

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Deprem mi oldu, nerede? 3 Mart AFAD - Kandilli son depremler listesi

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AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 3 MART 2021

2021.03.03 10:02:39 39.4197 40.3148 9.8 -.- 2.0 -.- KABAYEL-YEDISU (BINGOL) İlksel
2021.03.03 09:52:44 37.9175 26.6625 17.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.03 08:33:07 40.6248 29.0923 10.5 -.- 1.5 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2021.03.03 08:25:51 38.5415 39.2307 5.0 -.- 2.1 -.- KUYULU-(ELAZIG) İlksel
2021.03.03 06:39:36 36.8855 27.3283 9.2 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.03 06:28:31 39.5895 25.9385 8.1 -.- 2.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.03 06:09:27 36.5668 28.9760 10.1 -.- 1.6 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.03 04:52:11 38.9390 26.0867 6.7 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.03 04:44:07 36.5895 28.2167 5.0 -.- 1.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.03.03 04:22:00 40.4668 26.3802 17.2 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.03 03:43:46 39.3617 40.9070 4.6 -.- 2.0 -.- KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2021.03.03 03:35:15 38.1897 26.5925 5.7 -.- 2.0 -.- DEMIRCILI-URLA (IZMIR) İlksel
2021.03.03 03:10:04 40.8322 28.2542 9.9 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.03.03 02:43:42 38.9452 26.0450 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.03 01:11:51 37.8717 26.8217 14.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.03 00:04:29 38.0485 27.1875 13.7 -.- 1.7 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel

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