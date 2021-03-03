Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 28 Şubat Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde...

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 3 MART 2021

2021.03.03 10:02:39 39.4197 40.3148 9.8 -.- 2.0 -.- KABAYEL-YEDISU (BINGOL) İlksel

2021.03.03 09:52:44 37.9175 26.6625 17.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.03 08:33:07 40.6248 29.0923 10.5 -.- 1.5 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2021.03.03 08:25:51 38.5415 39.2307 5.0 -.- 2.1 -.- KUYULU-(ELAZIG) İlksel

2021.03.03 06:39:36 36.8855 27.3283 9.2 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.03.03 06:28:31 39.5895 25.9385 8.1 -.- 2.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.03 06:09:27 36.5668 28.9760 10.1 -.- 1.6 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.03.03 04:52:11 38.9390 26.0867 6.7 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.03 04:44:07 36.5895 28.2167 5.0 -.- 1.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2021.03.03 04:22:00 40.4668 26.3802 17.2 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.03 03:43:46 39.3617 40.9070 4.6 -.- 2.0 -.- KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2021.03.03 03:35:15 38.1897 26.5925 5.7 -.- 2.0 -.- DEMIRCILI-URLA (IZMIR) İlksel

2021.03.03 03:10:04 40.8322 28.2542 9.9 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.03.03 02:43:42 38.9452 26.0450 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.03 01:11:51 37.8717 26.8217 14.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.03 00:04:29 38.0485 27.1875 13.7 -.- 1.7 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel