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Son depremler listesi 26 Şubat AFAD ve Kandilli tablosu güncellendi

Son depremler listesi 26 Şubat Pazar günü merak ediliyor. Özellikle Kahramanmaraş depremi sonrası bölgede devam eden artçı sarsıntılar ve dün Sivas, Konya ve Niğde gibi İç Anadolu Bölgesi'nde meydana gelen depremler sonrası gözler AFAD ve Kandilli son depremler tablosuna çevrildi. AFAD ve Kandilli son depremler tablosunda kaydedilen son depremler anbean güncelleniyor. İşte 26 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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  • DEPREM Mİ OLDU? Son dakika Kandilli ve AFAD son deprem listesi 26 Şubat : En son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    Son dakika depremler Kandilli Rasathanaesi ve AFAD 26 Şubat tablosu... Kahramanmaraş depremi ve sonrasında günlerdir devame den artçı sarsıntılar nedeniyle hissedilen sarsıntılar sonrasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Özellikle Sivas, Konya ve Niğde gibi İç Anadolu Bölgesi'nde meydana gelen depremlerin ardından gözler Kandilli Rasathanaesi ve AFAD 26 Şubat listesine çevrildi. Peki, son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde meydana geld? Merak edenler için güncel son depremler tablosunu haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli 26 Şubat (Bugün) son depremler listesi...

     
  • DEPREM Mİ OLDU? Son dakika Kandilli ve AFAD son deprem listesi 26 Şubat : En son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    KAHRAMANMARAŞ'TA ARTÇILAR SÜRÜYOR

    AFAD'ın açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 15.41'de 5 km derinlikte 4.7 büyüklüğünde artçı bir deprem daha oldu.

    NİĞDE'DE DEPREM

    AFAD yapılan açıklamada Niğde'nin Bor ilçesinde saat 13.27'dde 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi. Prof. Dr. Okan Tüysüz, Habertürk TV'de "Uzun aralıklarla binlerce yılda bir deprem üretiyor. Burada büyük bir deprem olma olasılığı düşük" dedi.

    HATAY'DA YİNE ARTÇI DEPREM!

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı depremden büyük yara alan Hatay, sarsıntılar yaşamaya devam ediyor.

    20 Şubat'ta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana gelen Hatay'da bu sefer Samandağ merkez üssü, 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı.

    AFAD'ın açıklamasına deprem saat 05.26'da gerçekleşirken, depremin derinliği ise 13 km.

     

     

    BİNGÖL'DE DEPREM

    Bingöl'ün Solhan ilçesinde saat 03.28'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 14 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi. 
  • DEPREM Mİ OLDU? Son dakika Kandilli ve AFAD son deprem listesi 26 Şubat : En son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    SİVAS'TA DEPREM

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.19’da merkez üssü Gürün ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 

    Depremin, yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

    KONYA'DA DEPREM

    AFAD Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi de Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 
  • DEPREM Mİ OLDU? Son dakika Kandilli ve AFAD son deprem listesi 26 Şubat : En son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

    KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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