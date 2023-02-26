KAHRAMANMARAŞ'TA ARTÇILAR SÜRÜYOR

AFAD'ın açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 15.41'de 5 km derinlikte 4.7 büyüklüğünde artçı bir deprem daha oldu.

NİĞDE'DE DEPREM

AFAD yapılan açıklamada Niğde'nin Bor ilçesinde saat 13.27'dde 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi. Prof. Dr. Okan Tüysüz, Habertürk TV'de "Uzun aralıklarla binlerce yılda bir deprem üretiyor. Burada büyük bir deprem olma olasılığı düşük" dedi.

HATAY'DA YİNE ARTÇI DEPREM!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı depremden büyük yara alan Hatay, sarsıntılar yaşamaya devam ediyor.

20 Şubat'ta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana gelen Hatay'da bu sefer Samandağ merkez üssü, 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı.

AFAD'ın açıklamasına deprem saat 05.26'da gerçekleşirken, depremin derinliği ise 13 km.

BİNGÖL'DE DEPREM

Bingöl'ün Solhan ilçesinde saat 03.28'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 14 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi.