DEPREM SON DAKİKA: 16 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

DEPREM SON DAKİKA: 16 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

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Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, saat 03.52'de Kahramanmaraş merkezli bir deprem meydana geldi. İşte son depremler listesi ve son dakika depremleri hakkında bilgiler...

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